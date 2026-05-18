Baldić Lukšić: "Stranačka iskaznica važnija je od stručnosti u Splitsko-dalmatinskoj županiji"

Uoči sjednice Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije, vijećnica Mosta Milija Baldić Lukšić iznijela je niz kritika na račun vladajuće većine u Županiji. Upozorila je na, kako navodi, kontinuirano političko kadroviranje, zapošljavanje po stranačkoj i obiteljskoj liniji te zloupotrebu javnih institucija za održavanje političke većine.

Baldić Lukšić istaknula je kako posljednja kadrovska rješenja u županijskim upravnim odjelima, prema njezinim riječima, jasno pokazuju kako u praksi izgleda "dioba vlasti", odnosno dioba političkog plijena među koalicijskim partnerima vladajuće većine. "Dok se demografska obnova građanima prodaje kao politički slogan, jedina stvarna obnova događa se unutar zgrade Splitsko-dalmatinske županije kroz nova stranačka zapošljavanja", poručila je Baldić Lukšić.

"Upravna vijeća i nadzorni odbori postali su proračunska valuta"

Govoreći o upravnim vijećima i nadzornim odborima županijskih ustanova i tvrtki, Baldić Lukšić podsjetila je da je Most još ranije službenim upitom otvorio to pitanje prema Splitsko-dalmatinskoj županiji. Nakon višestrukih zahtjeva, kazala je, Most je dobio djelomičan odgovor o sastavu upravnih vijeća i nadzornih odbora te visinama naknada njihovih članova. "Upravna vijeća i nadzorni odbori već godinama ne služe razvoju županije, nego predstavljaju proračunsku valutu za održavanje tanke vladajuće većine HDZ-a i njihovih koalicijskih partnera – HGS-a, DP-a, Domina i HSP-a", rekla je Baldić Lukšić.

Upozorila je i kako, prema njezinim tvrdnjama, u tim tijelima ne sjede neovisni stručnjaci, nego politički povezane osobe.

"Tamo ne sjede neovisni stručnjaci, nego stranački poslušnici, braća, supružnici vijećnika i politički kadrovi koji služe održavanju potpune kontrole nad zapošljavanjem i financijskim tokovima unutar ustanova", poručila je.

Dodala je kako članovi upravnih vijeća i nadzornih odbora primaju naknade od 150 do 300 eura mjesečno za, kako tvrdi, tek jednu sjednicu mjesečno. Kao primjere političke kontrole nad ustanovama navela je predsjednika Županijske skupštine Matu Šimundića, člana Upravnog vijeća DEA-e, te potpredsjednika Županijske skupštine Antu Grubišića, predsjednika Nadzornog odbora Županijskih cesta.

Kritike izmjena Poslovnika Županijske skupštine

Baldić Lukšić osvrnula se i na predložene izmjene Poslovnika Županijske skupštine. Istaknula je kako one donose konkretna ograničenja rada vijećnika i dodatno smanjuju prostor za raspravu i kontrolu izvršne vlasti. Prema prijedlogu izmjena, rok za sazivanje redovne sjednice skraćuje se s devet na sedam dana, aktualni sat smanjuje se s 90 na 60 minuta, a dodatno se ograničava mogućnost replika i rasprave nakon završnog izlaganja predlagatelja.

"U praksi to znači da vijećnici dobivaju manje vremena za proučavanje stotina stranica materijala, manje mogućnosti za postavljanje pitanja i manje prostora za raspravu o odlukama koje izravno utječu na građane Splitsko-dalmatinske županije. Umjesto jačanja transparentnosti i političke odgovornosti, vladajući pokušavaju ubrzati procedure kako bi se što manje raspravljalo o njihovim odlukama", poručila je Baldić Lukšić.

"Skupština postaje samo formalno tijelo"

Vijećnica Mosta dodala je kako ih posebno zabrinjava činjenica da su izmjene Poslovnika, prema njezinim riječima, pripremane bez kvalitetne komunikacije i potpune dokumentacije prema vijećnicima.

"Ako predstavničko tijelo više nema stvarnu mogućnost rasprave i kontrole, onda Skupština postaje samo formalno tijelo za potvrđivanje odluka župana i vladajuće većine", zaključila je Baldić Lukšić.