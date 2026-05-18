Makarska kakvu još niste okusili: Autentica gastro patrola predvođena poznatim chefom Davidom Skokom otkrila mjesta gdje se danas jede najbolja marenda na Jadranu

Makarska posljednjih godina ne osvaja goste samo morem i razglednicama savršenih zalazaka sunca, već i sve snažnijom gastro scenom koja autentične dalmatinske okuse pretvara u moderan, kreativan i iznimno pristupačan doživljaj.

Upravo zato je u sklopu festivala Autentica Food & Wine i ove godine održana posebna “Autentica gastro patrola”, svojevrsno gourmet putovanje kroz restorane koji danas stvaraju novo lice makarske gastronomije.

Gastro patrolu je predvodio chef David Skoko, poznat i kao Ribarev sin, lokalni chefovi među kojima i Ivan Vukoja, vlasnik i glavni urednik HrTurizam portala Goran Rihelj, Mirjam Jukić, glavna urednica Turističkih priča, novinarka HRT-a Regina Zubanović, suorganizatorice Autentica festivala Duška Žižak i Maja Zlokić, urednica portala i magazina Croatia hot spots i Marina Josipović ispred makarske turističke zajednice.

Zaključak nakon obilaska bio je jednoglasan: u Makarskoj se danas jede iznimno kvalitetno, kreativno, lokalno i ono najvažnije, pristupačno. Marende su ponovno postale zvijezde dalmatinske gastronomije, a restorani sve više njeguju identitet Mediterana kroz sezonske namirnice, ribu, janjetinu, domaću paštu, fermentacije, lokalna vina i suvremene interpretacije tradicije. Cijene su pritom vrlo pristupačne i uglavnom se kreću od 10 do 15 eura.

HOPS BEER & FOOD FACTORY

Prva postaja gastro patrole spojila je modernu dalmatinsku kuhinju i craft pivsku scenu po kojoj je Hops već prepoznatljiv. Uz toplu pogaču sa začinskim biljem, carpaccio od sabljarke s kaparima i kavijarom od naranče te pastu s lubinom i sušenim rajčicama, posebnu pažnju privuklo je makarsko craft pivo koje ovdje nastaje u njihovoj punionici. Među favoritima se posebno izdvojio voćni sour s trešnjom, jagodom, borovnicom i malinom, osvježavajuće, voćno i potpuno drugačije od svega što se očekuje od klasične pivnice.

KALA BUFFET

Ovdje gastronomija ima lice obitelji i tradicije. Vlasnik Dino Rudelj, otac Ivo i sin Antonio već godinama njeguju dalmatinsku marendu kakva se nekad posluživala u domaćim kuhinjama i na obiteljskim stolovima.

Na stolu su se našle janjeće tripice, dolce garbo od janjećih jetrica i pašticada, jela snažnih okusa i stare dalmatinske kuhinje koja se danas sve rjeđe pronalazi, a upravo zato ostavlja najjači dojam. Upravo ovakvi lokali čuvaju identitet mjesta i pokazuju da tradicija nikada ne izlazi iz mode.

RESTORAN ARTA LARGA BY GASTRO DIVA

Topla atmosfera domaćice Svjetlane Softić odmah se osjeti pri ulasku, a tanjuri potvrđuju zašto ovo mjesto sve češće završava među gastro preporukama znalaca i turista.

Njihova šporka sipa s pljukancima i bobom pravi je hommage Dalmaciji – bogata, rustikalna i puna karaktera, dok cijena od svega 12 eura pokazuje da vrhunska marenda ne mora biti luksuz rezerviran samo za fine dining restorane.

KONOBA KALALARGA

Mario Tomaš već je godinama poznat kao čovjek koji je pokrenuo pravi makarski “marendin”, a njegova konoba i dalje ostaje nezaobilazna adresa za sve koji žele okusiti Makarsku na najautentičniji način.

Patrolu su oduševili sipa s bobom, morski pas na bilo, fažol na brujet, hama s gradela uz krumpir salatu te krempita s aromom naranče – desert koji savršeno zaokružuje priču o mediteranskoj kuhinji punoj emocije i lokalnog identiteta.

HOTEL BIOKOVO RESTORAN

Smješten u centru i tik uz more, s velikom terasom i pogledom koji osvaja na prvi pogled, restoran Hotela Biokovo pokazao je koliko jednostavna mediteranska kuhinja može biti efektna kada se koristi kvalitetna namirnica.

Frigadura od lignjica, gavuna i kozica bila je pravi morski klasik koji je savršeno pratio čašu dobrog vina i proljetnu atmosferu Makarske rive.

RESTORAN BURA

Restoran Bura obitelji Bućan već je godinama nezaobilazna adresa među lokalcima kada je riječ o marendama, a tijekom cijele godine njeguju kuhinju koja spaja domaće okuse i nešto hrabrije kombinacije. Fantastični gulaš od hobotnice i drobčić osvojili su patrolu dubinom okusa, dok je kajgana s pužima i porilukom bila jedno od najintrigantnijih jela cijelog obilaska.

RESTORAN POINT

Smješten na Kačićevom trgu, restoran Point već je godinama jedno od omiljenih mjesta za marendu među lokalnim gostima. Vlasnik i chef Ante zajedno sa suprugom gradi priču temeljenu na domaćoj kuhinji, poznatim okusima i jelima koja se ne pokušavaju pretvarati u nešto drugo.

Janjetina s bižima, sipa s palentom i izvrstan paradižot pokazali su koliko dalmatinska kuhinja može biti istovremeno jednostavna, utješna i elegantna kada iza nje stoje dobra namirnica i iskustvo.

RESTORAN FONTE 75

Jedna od najzanimljivijih postaja gastro patrole bio je Fonte 75, novi koncept restorana koji je vrata otvorio prije svega nekoliko dana, ali već pokazuje ozbiljan potencijal na makarskoj gastro sceni. Upravo zato njihovo uključivanje u Autentica festival djeluje kao svojevrsna dobrodošlica jednom novom, modernijem gastro rukopisu u gradu.

Posebnu pažnju privukla je tjestenina s umakom od šalše i espumom od limuna, zatim brudet od lignje te carpaccio od bijele ribe, jela koja na elegantan i nenametljiv način pokazuju koliko suvremena dalmatinska kuhinja može biti kreativna i uzbudljiva.

JEŠKA FINE BISTRO

Za kraj, pravo malo gastro otkriće. Ragu od telećeg jezika s lakto fermentiranom salsom i palentom pokazao je da Makarska danas ima restorane koji bez problema mogu stati uz bok puno razvikanijim gastro destinacijama.

Autentica gastro patrola još je jednom pokazala kako Makarska postaje jedna od najzanimljivijih dalmatinskih gastro destinacija, mjesto gdje se tradicija ne kopira, nego interpretira na suvremen, kreativan i autentičan način.

Kroz restorane okupljene u Autentica gastro patroli, David Skoko i lokalni chefovi pokazali su kako Makarska danas ima mjesta u kojima se zaista ozbiljno i dobro jede, od tradicionalnih marendi do suvremenih interpretacija dalmatinske kuhinje.