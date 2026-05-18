Ružica Jakšić kroz suze progovorila o pozivima žena žrtava nasilja: "Ne mogu joj pomoći, ne mogu je primiti kući"

Ružica Jakšić iz SDP-a imala je emotivan istup tijekom tematske sjednice Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije, na kojoj se raspravljalo o nasilju u obitelji na području županije. Govoreći kroz suze o iskustvima žena koje joj se obraćaju za pomoć, Jakšić je upozorila da žrtve nasilja često ne znaju ni osnovne informacije o tome kome se mogu obratiti i kako se zaštititi.

"Zovu me žene u kasnim noćnim satima"

"U kasnim noćnim satima nazovu me žene i kažu da su dobile moj broj telefona. Kažu: 'On me sada pretukao i ja trebam pomoć.' A ja joj ne mogu pomoći. Kažem joj da ode na policiju. A ona meni kaže: 'Netko će me vidjeti da sam otišla na policiju.' Ne mogu joj pomoći, ne mogu je primiti kući", kazala je Jakšić kroz suze.

"Žrtve nasilja ne znaju ni ono osnovno"

Jakšić je pritom naglasila da je sustav informiranja i podrške žrtvama nasilja i dalje nedostatan.

"Žrtve nasilja ne znaju ni ono osnovno. Eto, toliko o tome za sada, ne mogu više", poručila je vidno emotivna Jakšić.