Da, dobro ste čuli! Kraj agonije za vozače: Nakon 4 mjeseca otvorena najvažnija dionica DC1 Solin–Klis!

Nakon četiri mjeseca radova, danas je ponovno otvoren istočni kolnik brze ceste DC1 Solin – Klis u duljini od 2,5 kilometra.

Kako su najavili iz Hrvatske ceste, dionica je u ponedjeljak, 18. svibnja, od 5 sati ujutro ponovno puštena u redovan promet.

Riječ je o istočnom, odnosno starom kolniku koji je bio zatvoren od 18. siječnja zbog radova izvanrednog održavanja.

Google Trafiic se jutros 'zeleni', što je iznimno rijetko viđeno u posljednja četiri mjeseca.