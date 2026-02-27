Prometna nesreća na brzoj cesti, ogromna je gužva na ulazu u Split

Zbog prometne nesreće na brzoj cesti Solin - Klis (DC1), između tunela Klis Grlo i Klis Kosa u smjeru Splita, promet se odvija otežano uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat.

Prema informacijama s terena, na toj dionici stvorile su se velike kolone vozila. Čitatelji javljaju kako je gužva ogromna te da se kroz sporni dio ceste vozi vrlo usporeno, gotovo u kolonama.

Zasad nema informacija o težini nesreće ni o eventualno ozlijeđenim osobama.

Brza cesta Solin – Klis jedna je od najfrekventnijih prometnica u širem splitskom području, osobito u jutarnjim i poslijepodnevnim satima, pa i manji zastoji na toj dionici brzo uzrokuju značajne prometne gužve.