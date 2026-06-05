Raketa: "Pronašao sam dom i mir. Umrijet ću kao hajdukovac"

IVAN Rakitić osvrnuo se na očekivanja od hrvatske nogometne reprezentacije uoči Svjetskog prvenstva, ali i na svoju povezanost s Hajdukom, poručivši kako je u Splitu pronašao dom i mir.

Govoreći za Dnevnik Nove TV tijekom padel događanja, Rakitić je istaknuo kako ga veseli sve veća popularnost tog sporta u Hrvatskoj.

– Bitno je da se zabavimo. Počeo sam igrati 2013. godine dok sam bio u Sevilli. Drago mi je da je padel počeo toliko rasti i u Hrvatskoj. Ljudi se vole zabaviti, a padel je zanimljiv jer je za sve nas, i mlade i stare – rekao je.

Komentirao je i pripremne utakmice hrvatske reprezentacije uoči odlaska na Svjetsko prvenstvo te poručio kako nema razloga za zabrinutost zbog rezultata.

– Treba se dobro pripremiti. Izbornik je dobro rekao, nema panike zbog rezultata. I da smo pobijedili Belgiju 3:0, opet sve ne bi bilo sjajno. Bitno je da se dobro radi i da igrači vide da sve ide dobrim putem. Idemo odraditi utakmicu protiv Slovenije. Vjerujem našem izborniku i našim Vatrenima. Daj Bože da se vrate s medaljom – kazao je Rakitić.

Otkrio je i kako danas prati utakmice hrvatske reprezentacije.

– Uživamo s prijateljima i društvom, navijat ćemo za naše. Bit ću u kontaktu s izbornikom, Lukom i svima ostalima – rekao je.

Na kraju se osvrnuo i na Hajduk te još jednom oduševio navijače Bijelih.

– Idemo se prvo odmoriti. Nisam se rodio kao hajdukovac, ali umrijet ću kao hajdukovac. Ovdje sam pronašao svoj dom i svoj mir. Zahvalan sam na tome kako su me primili od prvog dana. Za mene je Hajduk u srcu i nadam se da ćemo se dobro pripremiti za novu sezonu – zaključio je Rakitić.