Vitalna Splićanka u Domu na Zenti proslavila rođendan: Nitko joj ne bi dao ni 70, a zakoračila je u novo stoljeće!

Bio je to četvrtak, 5. lipnja davne 1924. godine kada je na svijet došla Antica Babić. Točno 102 godine poslije, u Domu za starije osobe Split na Zenti svečano je proslavila svoj rođendan okružena korisnicima, djelatnicima i prijateljima.

Kada biste s njom razgovarali, teško biste povjerovali da je upravo zakoračila u 103. godinu života. Da vam netko ne potvrdi njezine godine, a možda i ne pokaže osobnu iskaznicu, vjerojatno biste pomislili da je riječ o osobi znatno mlađoj od njezine stvarne dobi.

Na Zenti se danas pjevalo 'Sretan rođendan', a slavlje je proteklo u veselom i toplom ozračju. Uz rođendansku tortu, čestitke i ugodno druženje, slavljenica je podijelila dio svojih bogatih životnih uspomena i mudrosti stečenih kroz više od jednog stoljeća života.

Na torti su gorjele tri svjećice, simbolično postavljene na brojke 102.

Kako doznajemo, Antica Babić korisnica je Doma od 2003. godine, a svojom vedrinom, energijom i životnim optimizmom već godinama obogaćuje svakodnevicu domske zajednice.

- Svojom vedrinom, snagom i životnim iskustvom inspirira sve oko sebe - otkivaju nam njezini prijatelji iz Doma.

Antici od srca želimo dobro zdravlje, mir, radost i još mnogo lijepih trenutaka u krugu dragih ljudi.