Beograđane pitali hoće li navijati za Hrvatsku i BiH na Svjetskom prvenstvu, odgovori privukli pažnju

Nakon što se Srbija nije uspjela plasirati na predstojeće Svjetsko prvenstvo, koje će se održati u Kanadi, SAD-u i Meksiku, jedna anketa na ulicama Beograda izazvala je veliku pozornost na društvenim mrežama.

Naime, stranica Soccerbet.srb pitala je prolaznike hoće li tijekom Svjetskog prvenstva navijati za reprezentacije Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koje su izborile nastup na najvećoj nogometnoj smotri.

Pitanje je izazvalo različite reakcije među Beograđanima. Dok su neki bez zadrške poručili da će pratiti i podržavati susjedne reprezentacije, drugi su bili suzdržaniji ili su istaknuli kako neće navijati ni za koga.

Bilo je i onih koji su naglasili da će navijati za kvalitetan nogomet bez obzira na reprezentaciju, dok su pojedini ispitanici otvoreno podržali Hrvatsku ili Bosnu i Hercegovinu.

Video ankete ubrzo je prikupio velik broj pregleda i komentara, a mnogi su raspravljali o odgovorima prolaznika te odnosu navijača u regiji prema reprezentacijama susjednih država.

Podsjetimo, Srbija se nije uspjela plasirati na Svjetsko prvenstvo, a posljednjih dana bilježi i loše rezultate u prijateljskim utakmicama. Nakon poraza 3:0 od Zelenortskih Otoka, srpska reprezentacija izgubila je i od Meksika rezultatom 5:1.

Kako su točno odgovarali stanovnici Beograda na pitanje o Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, može se vidjeti u videu koji je objavljen na društvenim mrežama.