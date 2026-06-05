ZBOG PANINI SLIČICA PRAVAC BOLNICA KRIŽINE Razmjena uživo, pretprodaja i lov na rijetke

Nogometne sličice ovih su dana ponovno u središtu prave kolekcionarske groznice. Čim nove pošiljke stignu na kioske, police se prazne u rekordnom roku, paketići nestaju za nekoliko sati, a društvene mreže preplavljene su oglasima za razmjenu i prodaju. Uoči Svjetskog prvenstva 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku interes za Paninijev album dosegnuo je razinu kakva se ne pamti godinama.

Riječ je i o najvećem izdanju u povijesti Paninija. Po prvi put na Svjetskom prvenstvu sudjeluje čak 48 reprezentacija, zbog čega je album narastao na 112 stranica i sadrži rekordnih 980 sličica. Promijenjen je i sadržaj paketića, pa oni sada, umjesto dosadašnjih pet, donose sedam sličica.

No doći do sličice a kamoli paketića teško je izvedivo, zato su se Splićani dosjetili: idemo organizirati razmjenu.

Nađi sličicu ispred bolnice Križine

Ispred platoa bolnice Križine svake srijede od 19:30 i subote od 18 sati kreće razmjena uživo. Skupi se tu dosta svita, od 5 do 85 godina, svi minjaju sličice nogometaša, 'trguje' se i za Paninijev album. Svi s papirićima u rukama i brojevima sličica koje im fale. Ako budete sriće, uspijete se razminiti i za desetak sličica, do albuma je pak teško doći. Ali tu su se aktivirali i preprodavači tako da se nešto uspije iskemijat kako se kaže ispod stola.

Otvorena je naravno i FB grupa Panini sličice Split u kojoj se također razmjenjuju slije, neki poklanjaju, neki pak trguju, i tako, svatko nađe svoju zanimaciju u Paninijevim slijama. Dogovaraju se i dodatni termini pa se tako dio kolekcionara skupio i jučer oko 10 uri u ladovini ispred Križina. Nekima je baš jučerašnji dan donio sriću: bilo je onih koji su vjerovali ili ne, ne samo došli do albuma i teško dostupnih sličica, već su uspjeli zalipiti cili album, a prvenstvo još nije ni počelo. E takvima se posebno čestita.

Jedan od njih je i Marko koji je došao u pratnji svog ujca. Ima samo 11 godina i već je sakupio sve slije.

"A čim su došle sličice za kupit sam krenuo skupljati. Kupili bi roditelji, pa dide, babe, i ujko je dosta pomogao pa sam se minjao s prijateljima. Oni meni daju jednu ja njima jednu, ako je netka rijetka slija onda sam trebao dat čak 30 slija za nju, neke slije smo čak posebo i platili. Kupio mi otac i ujko nešto preko interneta i eto skupio sam svih 980 slija", pohvalio nam se Marko.

Dodao je kako sve ove koje su mu ostale, a ima ih oko 200 komada, poklanja.

"Ostalo mi je oko 200 komada sličica i to sam se dogovorio s ocem da ćemo ići na Križine u subotu i pokloniti ih kome trebaju jer ja sam svoj album ispunio".

Luka pak svoje sličice prodaje.

"Prodajem 530 sličica ili cca 76 paketića. Sto eura", kratko i jasno je poručio.

Pa tko voli nek izvoli.

Skup hobi?

Istaknimo još i da cijena jedne kesice sa sedam sličica iznosi 1,30 eura. Album ima 980 sličica, a procjene govore da je za njegovo potpuno popunjavanje potrebno izdvojiti oko tisuću eura, što ovo izdanje svrstava među najskuplja dosad. Istodobno, interes daleko nadilazi dostupne količine, a najbolji dokaz tome je trenutna Panini groznica koja nije zaobišla ni naš grad.

Iako svako novo izdanje Paninijevog albuma donosi svojevrsnu euforiju, mnogi kolekcionari ističu kako je ovo izdanje posebno i po tome što simbolično zatvara jedno poglavlje. Riječ je o posljednjem albumu u formatu kakav poznajemo desetljećima, prije najavljenih promjena u konceptu i načinu izdavanja budućih kolekcija. Upravo zato interes ne čudi, mnogi žele imati "zadnji klasični Panini" u svojoj kolekciji.

Paninijevi albumi već generacijama imaju gotovo kultni status. Još od prvih izdanja za Svjetsko prvenstvo 1970-ih pa preko nezaboravnih albuma iz 1998., 2006. ili 2018. godine, skupljanje sličica postalo je više od hobija; prava mala društvena tradicija koja povezuje djecu i odrasle. Razmjene po školskim dvorištima, kvartovskim igralištima ili kao danas preko društvenih mreža i organiziranih susreta, ostaju neizostavan dio tog iskustva.

Upravo zato ni ova "Panini groznica" nije samo priča o sličicama, nego o zajedništvu, nostalgiji i malim pobjedama koje dolaze sa svakom zalijepljenom sličicom.