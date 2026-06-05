Buduće kapetanice isplovljavaju iz Kaštela: djevojčice će ovo ljeto učiti jedriti i istraživati more

U Kaštelima ovog ljeta kreće program koji na zanimljiv način spaja sport, znanost i boravak na moru. Jedriličarski klub Giričić organizira školu jedrenja namijenjenu djeci, s posebnim naglaskom na poticanje djevojčica da se okušaju u sportu kojim se tradicionalno bavilo manje žena.

Program će se održavati od lipnja do rujna u Kaštel Gomilici, a polaznice će tijekom jutarnjih sati učiti osnove jedrenja, upravljanja jedrilicom i mornarskih vještina. Poslijepodne je rezervirano za radionice „More znanosti“, kroz koje će djeca istraživati fiziku vjetra, meteorologiju, navigaciju, ekologiju mora, tehnologiju i astronomiju.

Posebnost programa su i trenerice koje stoje iza njega. Djecu će podučavati Mihaela De Micheli Vitturi, europska viceprvakinja u klasi 49erFX i profesorica kineziologije, te Marija Anđela De Micheli Vitturi, svjetska doprvakinja u klasi Snipe. Njihova sportska postignuća i iskustvo trebala bi poslužiti kao dodatna inspiracija djevojčicama koje tek otkrivaju svijet jedrenja.

Uz svakodnevne aktivnosti na moru i radionice, program uključuje i posebne edukativne izlete. Polaznici će posjetiti Pomorski fakultet u Splitu, gdje će se upoznati s planetarijem, simulatorima plovidbe i osnovama navigacije, dok će drugi izlet biti organiziran u trogirsko brodogradilište u kojem će izbliza vidjeti kako nastaju vrhunske natjecateljske jedrilice.

Tjedni program završava regatom i druženjem s roditeljima, a organizatori ističu kako je cilj djeci približiti more na drukčiji način — ne samo kroz sport, nego i kroz razumijevanje prirodnih pojava i tehnologije koja ga okružuje.

Škola jedrenja održavat će se u četiri termina tijekom ljeta, a broj mjesta po turnusu ograničen je na 14 polaznika.