Posthumno priznanje heroju iz Kaštela: Tijekom Holokausta spasio židovsku obitelj i riskirao vlastiti život

U dvorcu Vitturi u Kaštel Lukšiću posthumno je dodijeljeno priznanje „Pravednik među narodima“ Nikoli – Niki Cicilianiju, čovjeku koji je tijekom Drugog svjetskog rata pokazao iznimnu hrabrost i ljudskost spasivši židovsku obitelj Steiner od progona tijekom Holokausta.

Ciciliani je organizirao njihov bijeg i osigurao im sigurno utočište, pritom riskirajući vlastiti život. Priznanje, koje dodjeljuje memorijalni centar Jad Vašem iz Jeruzalema, u njegovo je ime preuzela kći Mila Mandić, a uručio joj ga je izraelski veleposlanik u Hrvatskoj Gary Koren.

Tom je prilikom istaknuto kako je riječ o čovjeku čije je djelo trajni podsjetnik na snagu humanosti u najmračnijim trenucima europske povijesti.

„Ovo je podsjetnik da nikada ne zaboravimo one koji su u najtežim vremenima birali dobrotu“, poručio je dožupan Splitsko-dalmatinske županije Stipe Cogelja.

Nikola Ciciliani tako je postao jedan od 140 hrvatskih državljana kojima je dodijeljena titula „Pravednik među narodima“. Njegovo ime trajno će biti upisano u Jad Vašemu u Jeruzalemu, među ljudima koji su tijekom Holokausta spašavali Židove, često izlažući opasnosti vlastite živote i živote svojih obitelji.

Svečanost u Kaštel Lukšiću bila je prilika da se oda počast čovjeku čija je hrabrost nadjačala strah te da se očuva sjećanje na one koji su u vremenu mržnje i progona birali pomoći drugima.