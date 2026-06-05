Jeziv slučaj kraj Beča: U zidu kuće pronašli tijelo starice, u ruci je držala krunicu

Stanovnike austrijske općine Münchendorf, nedaleko od Beča, potreslo je jezivo otkriće nakon što je u zidu jedne kuće pronađeno raspadnuto tijelo 99-godišnje žene. Prema pisanju austrijskih medija, žena bi za nekoliko tjedana proslavila 100. rođendan, a istražitelji sumnjaju da je njezino tijelo ondje bilo skriveno godinama.

Slučaj je otkriven nakon što je rodbina prijavila njezin nestanak. Na teren su izašli vatrogasci i policija, a psi tragači ubrzo su ih usmjerili prema dijelu kuće gdje je uslijedilo šokantno otkriće.

Tijelo je pronađeno zazidano u zidu na silasku prema podrumu. Austrijski mediji navode kako je žena u ruci navodno držala krunicu.

Iako obdukcija zasad nije pokazala znakove nasilne smrti, slučaj istražuje Odjel za umorstva Zemaljskog kriminalističkog ureda Donje Austrije. Istražitelji žele razgovarati sa sinom preminule, koji se prema dostupnim informacijama već dulje vrijeme nalazi u inozemstvu.

Mještani su šokirani događajem koji je uznemirio malu općinu s oko 3000 stanovnika.

"Po gostionicama se svašta priča", rekao je za austrijske medije jedan stanovnik mjesta, dodajući da nitko sa sigurnošću ne zna što se zapravo dogodilo.

Prema dosad poznatim informacijama, istražitelji ne sumnjaju na ubojstvo, ali pokušavaju utvrditi zašto je tijelo zazidano i tko je za to odgovoran.

Austrijski mediji navode kako se istražuje i mogućnost prijevare sa socijalnim naknadama, budući da je mirovina preminule žene navodno nastavila pristizati i nakon njezine smrti.

Slučaj je izazvao veliku pozornost javnosti te otvorio brojna pitanja na koja će odgovore dati daljnja istraga.