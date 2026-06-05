Muž i žena se posvađali. Ona s teškim ozljedama završila u splitskoj bolnici

Jučer tijekom dana na području Splita zabilježen je slučaj obiteljskog nasilja u kojem su sudjelovali supružnici. Prema dostupnim informacijama, u incidentu je došlo do fizičkog sukoba, a ženska osoba tom je prilikom zadobila tešku tjelesnu ozljedu te je prevezena u bolnicu gdje je zadržana na liječenju.

Muška osoba, koja se u trenutku događaja nalazila u rastrojenom stanju, također je zbrinuta te je radi pružanja medicinske pomoći prevezena u bolnicu, gdje je zadržana na liječenju i promatranju. Nakon otpusta iz bolnice nad njom će biti provedeno kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja.

Policija nastavlja s izvidima kako bi se utvrdile sve činjenice i okolnosti ovog slučaja.