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Muž i žena se posvađali. Ona s teškim ozljedama završila u splitskoj bolnici

On je bio rastrojen te je također zadržan u bolnici

Jučer tijekom dana na području Splita zabilježen je slučaj obiteljskog nasilja u kojem su sudjelovali supružnici. Prema dostupnim informacijama, u incidentu je došlo do fizičkog sukoba, a ženska osoba tom je prilikom zadobila tešku tjelesnu ozljedu te je prevezena u bolnicu gdje je zadržana na liječenju.

Muška osoba, koja se u trenutku događaja nalazila u rastrojenom stanju, također je zbrinuta te je radi pružanja medicinske pomoći prevezena u bolnicu, gdje je zadržana na liječenju i promatranju. Nakon otpusta iz bolnice nad njom će biti provedeno kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja.

Policija nastavlja s izvidima kako bi se utvrdile sve činjenice i okolnosti ovog slučaja.

 

 

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