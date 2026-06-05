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Glazbenica sa stavom Ružica Čović vraća se na scenu zaraznom elektro-pop pjesmom „Psihopat“ koju prati nesvakidašnji spot

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Najnovijim singlom „Psihopat“ Ružica Čović pokazuje da je jedna od najzanimljivijih kantautorica na hrvatskoj glazbenoj sceni. Nakon debitantske pjesme „Pusti me da izgorim“, u svojoj drugoj autorskoj pjesmi intrigantnog naslova usudila se opjevati nezgodnu temu ljubavnog odnosa koji je jedno izvana, a nešto sasvim drugo ispod šarene fasade.

„Volim glazbu koja dira ili u živac ili u srce – inatom, zvukom, porukom... Volim krajnosti i odvažnost, kako privatno tako i u glazbi; pjesma kod ljudi mora izazvati neku reakciju pa makar im išla na živce jer i to je emocija. Neki će se nasmijati, neki prepoznati. 'Psihopat' je nastao iz jedne poznate priče – žena očekuje ljubav i obećanu bajku, a dobije dašak stvarnosti, zapravo sve ono što ostane neizgovoreno u odnosima“, kaže Ružica.

„Psihopat“ prati atraktivan videospot živopisnog kolorita, odlično osmišljene radnje i spektakularne scenografije, u čiju je realizaciju uložen značajan trud. Režirao ga je, snimao i montirao duo POSE, koji čine Petra i Zoran Jonjić, a Ružica otkriva što se sve zbivalo u pozadini kreativnog seta.

„Sve u spotu je pažljivo osmišljeno do najsitnijih detalja. Iza boja, kadrova, priče, likova i kostima stoje vrijedne ruke splitske i makarske ekipe koju čine kreativni ljudi s puno ljubavi za ono što rade. Svaki outfit je dizajniran i ručno rađen, svaka scena ispričala je neku priču. Namjerno smo spojili šarenilo, fashion i glam s mojim mračnim alter egom. Htjela sam pokazati koliko se žene često trude izgledati savršeno dok u glavi vode potpuno drugi film. Cijela priča oko 'Psihopata' trebala je biti pomalo kontradiktorna – glitter, humor, ples i lagani emotional damage“, otkriva Ružica.

Dodatni začin cijeloj priči daje činjenica da u spotu glumi njezin dečko.

„Zato mi je bilo genijalno da upravo on bude dio spota. Ljudi će sigurno tražiti skrivene poruke i teorije, a meni je baš ta granica između stvarnosti i igre bila najzabavniji dio cijelog projekta“, kroz osmijeh dodaje.

Ružica je vrsna vokalistica čiji je upečatljiv glas šira javnost upoznala u popularnom TV showu „The Voice“, gdje ju je u svoj tim odabrao Ivan Dečak. Rodom iz Tučepa, živi na relaciji Split – Zagreb, a najveća su joj radost nastupi uživo na kojima, uz sjajno uigran bend, izvodi hitove metal, rock, dance, funk i pop žanra.

Pjesmu „Psihopat“ tekstualno potpisuje Ružica Čović, koja je uz Duju Ivića i koautorica glazbe. Aranžman zajedno potpisuju Duje Ivić i Marko Matijević Sekul, koji je ujedno i producent pjesme.

Pjesma je dostupna na svim digitalnim glazbenim servisima, objavljena je u izdanju izdavačke kuće Bonton Music, a spot za pjesmu dostupan je na YouTubeu.

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