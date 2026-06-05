Najstariji polaznici Dramskog studija mladih Hvar premijerno izvode predstavu "Subotua stil"

Dramski studio mladih Hvar u subotu, 6. lipnja 2026. godine, premijerno će izvesti predstavu "Subotua stil". Premijera će se održati u 20:30 sati u Hvarskom kazalištu, a riječ je o novoj predstavi najstarijih polaznika Studija.

Predstava je nastala u režiji Justine Vojaković-Fingler, a inspirirana je djelom "Stilske vježbe" francuskog književnika Raymonda Queneaua.

Ista priča ispričana na bezbroj načina

Radnja predstave polazi od jednog naizgled običnog događaja smještenog u autobus i na kolodvor Saint-Lazare. No, kroz niz različitih stilova, karaktera i perspektiva, taj se događaj pretvara u duhovitu, grotesknu i satiričnu sliku svakodnevice.

U središtu priče nalazi se neobičan mladić dugog vrata i s čudnim šeširom na glavi. Ono što se u početku čini kao beznačajan prizor, kroz kazališnu igru postupno otvara čitav niz pitanja o ljudima, susretima i malim dramama koje se svakodnevno odvijaju oko nas.

Kazališni kolaž svakodnevice

Kroz glumačku igru i kazališni kolaž, predstava istražuje ljude koje susrećemo u javnom prijevozu, njihove navike, nesporazume, osobne borbe i male životne zaplete.

Svaki lik donosi vlastitu istinu, a svaka nova perspektiva mijenja način na koji promatramo isti događaj. Upravo u toj promjeni pogleda predstava pronalazi prostor za humor, emociju i prepoznavanje svakodnevice.

Kako poručuju iz Dramskog studija mladih Hvar, predstava se "ne bavi ničime, a možda baš svačime – baš kao i život".

Publiku očekuje 55 minuta humora i emocije

U predstavi igraju Barbara Bachiocco, Dajana Bazuk, Maja Bogdan, Marija Buzolić, Verina Ćurin, Aleksandar Jovanović, Zorana Miličić, Marko Pavičić i Nađa Salom.

Publiku očekuje 55 minuta razigranog, duhovitog i emotivnog kazališnog iskustva, koje podsjeća da se iza svakog slučajnog susreta može skrivati priča vrijedna pripovijedanja.

Premijera predstave "Subotua stil" održat će se u subotu, 6. lipnja, u 20:30 sati u Hvarskom kazalištu.