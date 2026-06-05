Skoko prozvao HDZ zbog slučaja HNK Split: "Inflaciju gase benzinom"

Igor Skoko, vijećnik Centra u Gradskom vijeću Grada Splita, komentirao je slučaj HNK Split nakon medijskog napisa o dodatnim honorarima u toj ustanovi. U objavi je prozvao HDZ i v.d. intendanta Božu Župića, tvrdeći da je riječ o primjeru "bespotrebne potrošnje" javnog novca.

"Tipičan primjer slučaja koji doprinosi inflaciji"

Vijećnik Centra u splitskom Gradskom vijeću Igor Skoko oglasio se na društvenim mrežama povodom slučaja HNK Split, o kojem je pisao Jutarnji list, a koji se odnosi na isplate honorara unutar te ustanove.

Skoko je u objavi ustvrdio da HDZ, kako je napisao, "požar inflacije gasi benzinom", povezujući konkretan slučaj s, prema njegovim riječima, širom praksom neproduktivne potrošnje javnog novca.

"Bože Župić, istaknuti HDZ-ovac trenutno smješten na funkciju v.d. intendanta HNK Split, odlučio je svojim kolegama potpuno neopravdano, a vjerojatno i nezakonito, podijeliti desetke tisuća eura", napisao je Skoko.

Prozivke zbog javne potrošnje

U nastavku objave Skoko tvrdi da je ovaj slučaj ilustracija načina na koji, prema njegovu stavu, država i javni sustav doprinose rastu cijena.

"To je tipičan primjer slučaja koji doprinosi inflaciji. Svi znamo da inflaciju stvara država prekomjernom, bespotrebnom i neproduktivnom potrošnjom. Ovo je čisti primjer bespotrebne potrošnje i razlog zašto se sumanuto dižu porezi", poručio je.

Dodao je kako se, iako je riječ o jednom primjeru, radi o slučaju koji, prema njegovim riječima, pokazuje kako se javni novac troši na način koji građanima ne donosi korist.

"Iako se radi o samo jednom primjeru, izrazito je ilustrativan o tome kako se naši novci "bacaju" u buktinju inflacije. A nema sumnje da ovakvih slučajeva ima na tisuće, svake godine", naveo je Skoko.

"Je li bolje da građani imaju više u novčaniku?"

Skoko je u objavi iznio i usporedbu prema kojoj bi, kada bi se takvi obrasci potrošnje smanjili, građani mogli osjetiti konkretnu financijsku korist.

"Sada zamislite da se radi o cifri od 500 milijuna eura godišnje, iako se sigurno radi o višestruko većim iznosima. Da tih 500 milijuna svake godine ne trošimo na način Bože Župića i njemu sličnih likova, prosječna obitelj bi godišnje imala 520EUR više u novčaniku", napisao je.

Objavu je zaključio pitanjem građanima:

"Je li bolje da vi imate 520EUR više ili da ih Bože i drugovi ovako troše?"