Stigla je još jedna navijačka pjesma, pogledajte spot

Poznati hrvatski kantautor Antonio Tkalec napisao je, snimio i objavio pjesmu posvećenu Hrvatskoj nogometnoj Reprezentaciji, koju je nazvao „Jedanaest Vatrenih“.

Pjesma je nastala iz ljubavi prema Domovini i našoj nogometnoj reprezentaciji. Volim nogomet i izuzetno sam ponosan na našeg izbornika g. Zlatka Dalića koji je našoj maloj zemlji donio toliko radosti zajedno sa našim reprezentativcima.

„Jedanaest Vatrenih“ govori upravo o zajedništvu hrvatskog naroda koje nam je donijela naša nogometna Reprezentacija sa osvojenim medaljama. Ovo nije „samo još jedna navijačka pjesma“ već puno više od toga.

Antonio je autor teksta, glazbe i aranžmana pjesme koja je snimljena u njegovom studiju „Sky Road Music Studio“ u Varaždinu. Na snimanju pjesme sudjelovao je velik broj glazbenika poput: Agneze Levanić, Nebojše Buhina, Branka Medaka, Zvonimira Kalića, Ivana Benca, Anite Vincek i mnogih drugih.

Projekt je bio izuzetno zahtjevan, puno je ljudi sudjelovalo na snimanjima, a u refrenima smo snimili preko šezdeset različitih vokala kako bismo dobili „stadionski“ zvuk u pjesmi.

Spot za pjesmu sniman je na nekoliko lokacija po cijeloj Hrvatskoj, a najveći dio sniman je na nogometnom igralištu SDC Nedeljanec (kod Varaždina) gdje je Antonio odrastao. Uz njegov bend, goste pjevače i svirače te prateće vokale, sudjelovali su i brojni ljudi iz Nedeljanca i okolice, vatrogasna mladež, djelatnici Radija Megaton te mnogi drugi.

Službeni promotor pjesme je Hrvatska Radio Televizija, a spot za pjesmu poslušajte i pogledajte na Antonievom službenom You Tube kanalu:

Antonio's PR team!