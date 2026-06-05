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Stigla je još jedna navijačka pjesma, pogledajte spot

„Jedanaest Vatrenih“ govori upravo o zajedništvu hrvatskog naroda koje nam je donijela naša nogometna Reprezentacija sa osvojenim medaljama. Ovo nije „samo još jedna navijačka pjesma“ već puno više od toga

Poznati hrvatski kantautor Antonio Tkalec napisao je, snimio i objavio pjesmu posvećenu Hrvatskoj nogometnoj Reprezentaciji, koju je nazvao „Jedanaest Vatrenih“.

Pjesma je nastala iz ljubavi prema Domovini i našoj nogometnoj reprezentaciji. Volim nogomet i izuzetno sam ponosan na našeg izbornika g. Zlatka Dalića koji je našoj maloj zemlji donio toliko radosti zajedno sa našim reprezentativcima.

„Jedanaest Vatrenih“ govori upravo o zajedništvu hrvatskog naroda koje nam je donijela naša nogometna Reprezentacija sa osvojenim medaljama. Ovo nije „samo još jedna navijačka pjesma“ već puno više od toga.

Antonio je autor teksta, glazbe i aranžmana pjesme koja je snimljena u njegovom studiju „Sky Road Music Studio“ u Varaždinu. Na snimanju pjesme sudjelovao je velik broj glazbenika poput: Agneze Levanić, Nebojše Buhina, Branka Medaka, Zvonimira Kalića, Ivana Benca, Anite Vincek i mnogih drugih.

Projekt je bio izuzetno zahtjevan, puno je ljudi sudjelovalo na snimanjima, a u refrenima smo snimili preko šezdeset različitih vokala kako bismo dobili „stadionski“ zvuk u pjesmi.

Spot za pjesmu sniman je na nekoliko lokacija po cijeloj Hrvatskoj, a najveći dio sniman je na nogometnom igralištu SDC Nedeljanec (kod Varaždina) gdje je Antonio odrastao. Uz njegov bend, goste pjevače i svirače te prateće vokale, sudjelovali su i brojni ljudi iz Nedeljanca i okolice, vatrogasna mladež, djelatnici Radija Megaton te mnogi drugi.

Službeni promotor pjesme je Hrvatska Radio Televizija, a spot za pjesmu poslušajte i pogledajte na Antonievom službenom You Tube kanalu:

Antonio's PR team!

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