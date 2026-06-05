Pun Zvončac i europski trofej na vidiku: Jadran pred utakmicom sezone

Split sutra očekuje jedna od najvećih vaterpolskih večeri posljednjih godina. Jadran na Zvončacu dočekuje Marseille u uzvratnoj utakmici finala Eurokupa, a sve upućuje na to da će tribine biti ispunjene do posljednjeg mjesta.

Interes navijača posljednjih je dana velik, a brojni Splićani žele biti dio utakmice koja bi klubu mogla donijeti jedan od najvećih uspjeha u novijoj povijesti. Nije često da se u Splitu igra europsko finale, pa se na Zvončacu očekuje posebna atmosfera.

Jadran će protiv snažnog francuskog sastava tražiti rezultat za trofej, a podrška s tribina mogla bi biti važan faktor u utakmici u kojoj će odlučivati nijanse.

Bez obzira na ishod, sutrašnja večer još je jedna potvrda da Split i dalje živi vaterpolo. U gradu koji je iznjedrio brojne velikane ovog sporta, europsko finale privuklo je pozornost i onih koji inače ne prate redovito utakmice.

Zvončac će tako sutra biti mjesto na kojem će se tražiti karta više, a Jadran priliku da pred svojim navijačima dođe do europskog trofeja.