iPhone vam se ne puni iznad 80 posto? Nije kvar, Apple to radi namjerno

Mnogi korisnici iPhonea posljednjih su mjeseci primijetili neobičnu stvar – njihov telefon prestaje se puniti kada baterija dosegne 80 posto. Neki su zbog toga posumnjali da je riječ o kvaru, no Apple tvrdi da je riječ o značajci osmišljenoj kako bi produžila vijek trajanja baterije.

Tema je nedavno postala viralna i na društvenim mrežama, gdje su brojni korisnici raspravljali o tome radi li se o korisnoj funkciji ili nepotrebnom ograničenju. Mnogi su bili uvjereni da im je uređaj neispravan, no objašnjenje je zapravo puno jednostavnije.

Zašto se iPhone zaustavlja na 80 posto?

Prvi razlog je Appleova značajka Optimizirano punjenje baterije. Njezina je svrha smanjiti trošenje litij-ionske baterije, koja se brže troši ako dulje vrijeme ostaje potpuno napunjena.

Telefon zato prati navike korisnika i u određenim situacijama privremeno zaustavlja punjenje na oko 80 posto. Do kraja će se napuniti tek neposredno prije nego što ga korisnik uobičajeno isključi s punjača.

Drugi razlog odnosi se na modele iPhone 15 i novije. Apple je na tim uređajima omogućio korisnicima da sami odrede maksimalnu razinu punjenja baterije. Tako je moguće postaviti granicu na 80, 85, 90 ili 95 posto.

Problem nastaje kada korisnici slučajno uključe ovu opciju pa tjednima misle da nešto nije u redu s uređajem.

Kako vratiti punjenje na 100 posto?

Ako želite da se vaš iPhone puni do kraja, dovoljno je otvoriti Postavke, zatim izbornik Baterija te provjeriti postavke punjenja.

Ondje možete promijeniti ograničenje punjenja na 100 posto ili isključiti opciju Optimizirano punjenje baterije.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da ove značajke postoje s razlogom. Dugotrajno držanje baterije na 100 posto može ubrzati njezino trošenje, zbog čega mnogi korisnici namjerno ostavljaju ograničenje na 80 posto kako bi produžili životni vijek uređaja.