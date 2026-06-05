Rezervacija vam može presjesti: Prevaranti koriste imena poznatih hotela

Posljednjih dana Europom se širi nova phishing kampanja u kojoj prevaranti ciljaju goste koji imaju stvarne hotelske rezervacije. Putem WhatsApp poruka šalju obavijesti o navodnoj dodatnoj potvrdi rezervacije te ih pokušavaju navesti da kliknu na poveznicu i unesu podatke o platnim karticama.

Na ovu opasnu prijevaru upozorio je i Zaton Holiday Resort, koji je na svojim društvenim mrežama objavio da su zabilježeni pokušaji lažnog predstavljanja u ime resorta.

Kako navode, prevaranti gostima šalju poruke koje sadrže poveznice za navodnu verifikaciju rezervacije, a cilj im je krađa osobnih i financijskih podataka.

"Upozoravamo vas na aktivne pokušaje prijevare putem WhatsApp poruka koje se lažno šalju u ime Zaton Holiday Resorta. Poruke sadrže poziv na klik na lažni link pod izlikom verifikacije rezervacije", poručili su iz resorta.

Gostima savjetuju da ne otvaraju sumnjive poveznice, ne dijele osobne ni financijske podatke te da u slučaju dvojbe kontaktiraju hotel isključivo putem službenih kanala komunikacije.