Koliko je jetri potrebno da se oporavi od alkohola?

Jetra je jedan od rijetkih organa koji ima sposobnost regeneracije, no brzina i mogućnost oporavka ovise o tome koliko je oštećena. O ovoj se temi ponovno govori nakon što je Jeremy Clarkson, poznati voditelj emisije Top Gear i zvijezda serije Clarksonova farma, otkrio da su mu liječnici zbog zdravstvenih razloga savjetovali da prestane piti alkohol.

Prema podacima britanske zdravstvene službe NHS, alkoholna masna jetra, koja predstavlja prvi stadij bolesti jetre povezane s alkoholom, može se oporaviti nakon nekoliko tjedana potpune apstinencije. Takvo stanje može nastati već nakon nekoliko dana intenzivne konzumacije alkohola.

"Ne smijem piti jer mi je jetra sjebana", rekao je Clarkson u seriji, dok ga je njegova partnerica Lisa Hogan pokušala umiriti riječima: "Jetra će ti se oporaviti", prenosi LADbible.

Oporavak ovisi o stadiju bolesti

Drugi stadij bolesti je alkoholni hepatitis, koji se najčešće razvija nakon dugotrajne zlouporabe alkohola. Simptomi mogu uključivati žuticu, bol u gornjem dijelu trbuha, umor, povišenu tjelesnu temperaturu i mučninu. Stručnjaci navode da se i ovo stanje može povući, ali samo uz potpuni i trajni prestanak konzumacije alkohola.

Najteži oblik oštećenja predstavlja ciroza jetre. Kod ciroze dolazi do stvaranja ožiljkastog tkiva koje trajno narušava funkciju organa. NHS upozorava da su takva oštećenja nepovratna, no prestanak pijenja može spriječiti daljnje propadanje jetre. Osobe koje nastave konzumirati alkohol nakon razvoja ciroze imaju manje od 50 posto izgleda da će živjeti još pet godina.

Alkohol šteti i srcu

Posljedice pretjeranog pijenja ne osjećaju se samo na jetri. Britanska zaklada za srce upozorava da alkohol povećava rizik od srčanog i moždanog udara, poremećaja srčanog ritma te drugih kardiovaskularnih bolesti.

Clarkson nije otkrio o kakvom je točno problemu s jetrom riječ, no kasnije je izjavio da su liječnički pregledi pokazali kako je njegova jetra ipak "u redu".