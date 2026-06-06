Dijelovi Splita, Kaštela, Grebaštice, Zadra i okolice ostaju bez struje

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži i zamjene mjernih uređaja, u ponedjeljak, 8. lipnja, dio potrošača u Dalmaciji bit će privremeno bez električne energije.

U Splitu će se radovi izvoditi na više lokacija. Bez struje će od 8:15 do 12:30 biti stanari Nazorova prilaza 20 i 37, dok će od 8:30 do 12:30 bez napajanja biti korisnici u Njegoševoj ulici na kućnim brojevima 3, 5, 7 i 9 te u Gajevoj ulici na brojevima 4, 6 i 10.

Također u Splitu, od 9:30 do 10:30 struje neće biti u Velebitskoj ulici 66, od 10 do 11 sati u Vrličkoj 4 te na adresi Mejaši 6.

U Kaštel Starom su planirani radovi na niskonaponskoj mreži u ulici Tolanac 46, gdje se prekid opskrbe očekuje od 9 do 10 sati.

Na šibenskom području, u Grebaštici, bez struje će od 8 do 12 sati biti Dumići, i to kućni brojevi 32F, 32D, 32B, 34, 36, 38, 40, 42 i 44. Razlog su radovi na niskonaponskoj mreži.

Prekidi su najavljeni i na zadarskom području. U Zadru će od 8:30 do 13:30 bez električne energije biti Ulica Josipa Hatzea, od križanja s Ulicom Antuna Dobronića do križanja s Ulicom Ive Mašine, sjeverni dio Ulice Frane Kršinića te Ulica don Amosa Rube Filipija.

U Privlaci su na Obali Artić od 8 do 12 sati mogući povremeni prekidi, dok će u Vrsima, na Putu Vrtlina, povremeni prekidi trajati od 12 do 14 sati.

U Slivnici Donjoj, na predjelu Podgalije, struje neće biti od 8:30 do 13:30, a u Islamu Latinskom dio naselja bit će bez električne energije od 9 do 12 sati.

Riječ je o planiranim radovima, a potrošačima se preporučuje da na vrijeme prilagode svoje aktivnosti najavljenim prekidima opskrbe.