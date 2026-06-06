Ova krumpir salata je hit prilog uz roštilj, piletinu, odreske...

Njemačka krumpir salata još je prilagodljivija jer se može poslužiti topla, na sobnoj temperaturi ili hladna, što znači da je spremna za druženje kad god ste i vi.
Sadrži slaninu i poslužuje se topla. No ako ste je ikada kušali, znate da je njezin okus potpuno drugačiji od većine drugih krumpir salata, piše Krista Marshall za Parade.
Sastojci
- 1,1 kg žutog krumpira, s korom
- 8 kriški slanine, pržene dok ne postanu hrskave i nasjeckane
- 1 srednji bijeli luk, nasjeckan
- ⅓ šalice bijelog octa
- ½ šalice vode
- 1 žlica šećera
- 1 žlica brašna
- ½ žličice suhe gorušice
- 2 žličice sušenog peršina
- sol i papar
Priprema
Narežite krumpir na veće komade veličine zalogaja. Zakuhajte veliki lonac vode Kuhajte krumpir dok ne omekša, oko 15 minuta. Dobro ga ocijedite.
Dok se krumpir kuha, ispržite slaninu u velikoj tavi. Prebacite je na tanjur obložen papirnatim ručnicima. Na masnoći od slanine pirjajte luk dok ne omekša, oko 3 do 5 minuta. Umiješajte brašno i kuhajte još 1 minutu. Dodajte gorušicu, ocat, vodu, šećer, sol i papar.
Uz miješanje zakuhajte do laganog vrenja. Kuhajte još 2 do 3 minute dok se umak lagano ne zgusne. Kada je krumpir ocijeđen, stavite ga u veliku zdjelu. Prelijte umak preko krumpira. Dodajte slaninu i lagano promiješajte. Pospite peršinom.
Poslužite toplo, na sobnoj temperaturi ili hladno.