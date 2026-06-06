Shakira izjavila da sad nema vremena za novu ljubav: "Ma nemam vam ja društveni život"

Kolumbijska pjevačica Shakira nakon prekida s Gerardom Piquéom posvetila se karijeri i sinovima, otkrivajući kako trenutačno nema mjesta za novu romansu. Zbog rekordne svjetske turneje i priprema za Svjetsko prvenstvo, raspored joj je ispunjen, a glazba joj je postala i terapija i najsnažniji glas.

Nakon razlaza s Piquéom, Shakira se sa sinovima preselila u Miami, gdje joj je karijera uspješnija no ikad. Njezina svjetska turneja "Las Mujeres Ya No Lloran" (Žene više ne plaču) ušla je u povijest kao najprofitabilnija turneja jednog latino izvođača. Takav tempo ne ostavlja joj vremena za ljubavni život.

"Žene koje su same se jako zabavljaju, da, to je istina, ali to se trenutačno ne odnosi na mene jer sam jednostavno prezaposlena", rekla je Shakira, pojasnivši kako je pretrpana obavezama, prenose 24sata.

"Pripremam se za turneju po SAD-u, nastup na Svjetskom prvenstvu i europsku rezidenciju. Tu je i svakodnevni život moje djece, tako da nemam nikakav društveni život", iskreno je priznala.

Album kao terapija i poruka osnaživanja

Prekid s Piquéom nakon 11 godina veze postao je globalna tema, a pjevačica je svoju bol pretočila u glazbu. Rezultat je album "Las Mujeres Ya No Lloran", koji je opisala kao transformaciju boli u snagu. Pisanje pjesama bilo joj je "čista katarza".

Naslov albuma potječe iz suradnje s Bizarrapom na pjesmi koja je srušila četiri Guinnessova rekorda, a u kojoj se obračunala s bivšim partnerom stihovima poput "Zamijenio si Ferrari za Twingo". Pjesma je postala globalna himna osnaživanja.

Neraskidiva veza sa Svjetskim prvenstvom

Svjetsko nogometno prvenstvo neizostavan je dio njezine karijere i života.

"Moja povijest s nogometom seže u 2006. godinu, a 2010. sam upoznala oca svoje djece. Zbog toga svoju djecu zovem 'Waka Waka djeca', jer su rođeni zbog te pjesme. To prvenstvo imalo je važan utjecaj na moj život. I rodili su se oni, najbolja stvar koja mi se dogodila", ispričala je, prenose 24sata.

Pjevačica smatra da svako Svjetsko prvenstvo donosi nešto čarobno i nada se da će i ovo pridonijeti okupljanju ljudi.