Pa, nije ni skup: Prodaje se divan stan na Žnjanu s pogledom na more

Oglas za prodaju stana na splitskom Žnjanu privukao je pažnju brojnih građana, ponajviše zbog kombinacije lokacije, pogleda na more i cijene od 445.000 eura.

Riječ je o stanu površine 92 četvorna metra smještenom na trećem katu manje stambene zgrade. Stan je južne orijentacije, ima otvoren pogled na more, dvije spavaće sobe, dnevni boravak, kuhinju, blagovaonicu, kupaonicu i terasu od sedam četvornih metara. Kupcima je na raspolaganju i vanjsko parkirno mjesto, a nekretnina se prodaje potpuno namještena.

Iako je ukupna cijena od 445.000 eura na prvi pogled izazvala brojne reakcije, dio komentatora smatra da za današnje prilike na splitskom tržištu nekretnina stan nije pretjerano skup.

Naime, tražena cijena iznosi 4.837 eura po četvornom metru, što je manje od iznosa koji se posljednjih godina traže za brojne novogradnje na atraktivnim lokacijama uz more.

Posebnu pažnju privlači činjenica da se stan nalazi na Žnjanu, jednom od najtraženijih splitskih kvartova, te da ima otvoren pogled na more i osigurano parkirno mjesto, što je u Splitu sve veća rijetkost.

Vlasnici navode kako cijena nije fiksna te da je moguća kupnja putem kredita.

Oglas je tako ponovno otvorio raspravu o stanju na splitskom tržištu nekretnina, gdje se iznosi od nekoliko stotina tisuća eura sve češće smatraju uobičajenima, osobito kada je riječ o većim stanovima na atraktivnim lokacijama.

Oglas pogledajte OVDJE.