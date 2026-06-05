Umro je glumac Anthony Head

Britanski glumac Anthony Head, najpoznatiji po ulogama u serijama "Buffy, ubojica vampira", "Ted Lasso", "Merlin" i "Little Britain", preminuo je u 72. godini života. Međunarodnu slavu stekao je krajem 1990-ih ulogom Ruperta Gilesa u kultnoj seriji "Buffy, ubojica vampira", piše BBC.

Brojne zapažene uloge

Nakon uspjeha u "Buffy", Head je ostvario zapaženu ulogu u humorističnoj seriji "Little Britain", utjelovio je kralja Uthera Pendragona u BBC-jevoj seriji "Merlin", a posljednjih godina gledatelji su ga upoznali kao Ruperta Manniona, bivšeg vlasnika nogometnog kluba u popularnoj seriji "Ted Lasso".

Tijekom karijere ostvario je i niz drugih zapaženih uloga u filmovima i serijama poput "Željezne Lady", "Uvjeravanja", "The Inbetweenersa" i "Manchilda".

Preminuo okružen obitelji

Njegove kćeri Emily i Daisy potvrdile su da je preminuo mirno, okružen obitelji, od komplikacija uzrokovanih upalom pluća.

"Teška srca objavljujemo smrt našeg izvanrednog oca", stoji u njihovoj izjavi.

"Bila je i zauvijek će biti čast i privilegij biti njegove kćeri te iz prve ruke svjedočiti utjecaju koji su on i njegov rad imali na toliko mnogo ljudi", dodale su.

Istaknule su kako znaju koliko će nedostajati prijateljima, kolegama i obožavateljima brojnih serija i filmova u kojima je glumio.

Navele su i da je "jako volio svoj posao" te da se "uvijek smatrao nevjerojatno sretnim". Obitelj je poručila kako će njegova ostavština živjeti dalje te da se smatraju sretnima što su tijekom cijele njegove karijere mogli gledati kako radi ono što je najviše volio.