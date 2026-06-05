Motociklist teško ozlijeđen. Pokupila ga vozačica kad je izlazila s bočnog parkirnog mjesta

​Jučer, 4. lipnja oko 14 sati u Rogoznici u ulici Put Podglavičkih žrtava, dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba teško ozlijeđena.

Prometna nesreća dogodila se tako što se 35-godišnjakinja, upravljajući osobnim automobilom splitskih registarskih oznaka, kojim je prethodno bila parkirana na bočno obilježenom parkirališnom mjestu, vršeći radnju uključivanja vozilom u promet na kolnik ulice Put Podglavičkih žrtava vožnjom unaprijed, nije uvjerila da navedenu radnju može obaviti bez opasnosti po druge sudionike u prometu ili imovinu, ne vodeći pritom računa o položaju vozila te o smjeru i brzini kretanja, uslijed čega dolazi do sudara prednjeg desnog dijela njezinog vozila i prednjeg desnog bočnog dijela motocikla šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljao 39-godišnjak.

U Općoj bolnici u Šibeniku 39-godišnjaku su konstatirane teške tjelesne ozljede, nakon čega je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 35-godišnjakinje bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.