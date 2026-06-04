Split se vratio na tvorničke postavke

Ugodan i sunčan državni praznik te blagdan Tijelova mnogi su iskoristili za druženje na otvorenom. Nakon jučerašnjeg nevremena i osjetnog zahlađenja, Split se danas vratio prepoznatljivoj ljetnoj atmosferi.

U gradu je sunčano, a temperatura se popela iznad 22 Celzijeva stupnja, što je bilo dovoljno da se centar grada ispuni domaćima i turistima.

Kafići puni, redovi pred slastičarnicama

Posebno živo bilo je na Rivi, gdje su kafići bili ispunjeni gotovo do posljednjeg mjesta. Brojni posjetitelji uživali su u šetnji, kavi i pogledu na more, dok su se ispred sladoledarnica i slastičarnica stvarali redovi.

Unatoč toplom vremenu, turisti su se uglavnom zadržavali upravo na Rivi i u užem centru grada, gdje je vladala prava praznična i ljetna atmosfera.

Pogledajte atmosferu iz centra grada

Kako je Split izgledao na sunčani blagdan Tijelova, zabilježili smo u centru grada. Fotografije pogledajte u nastavku.