Tragičan pad malog zrakoplova kod Medulina: Otkrivaju li posljednje sekunde leta sa spiralnim poniranjem lanac događaja koji je doveo do katastrofe?

Teška zrakoplovna nesreća kod Medulina, u kojoj je prema prvim informacijama smrtno stradalo više osoba, ponovno je otvorila pitanje sigurnosti u segmentu generalne avijacije. Dok istražitelji tek počinju utvrđivati okolnosti tragedije, među najvažnijim informacijama koje su se pojavile neposredno nakon nesreće nalaze se izjave očevidaca prema kojima je zrakoplov neposredno prije udara navodno ušao u spiralno poniranje.

Ako se takvi navodi pokažu točnima, riječ je o obrascu koji se u zrakoplovnim nesrećama vrlo često povezuje s gubitkom kontrole nad letjelicom. Spiralno poniranje jedno je od najopasnijih stanja u kojem se zrakoplov može naći na maloj visini jer se tijekom takvog manevra istodobno povećavaju brzina, opterećenja konstrukcije i brzina gubitka visine. Za razliku od klasičnog kovita, kod spiralnog poniranja zrakoplov najčešće ostaje aerodinamički upravljiv, ali se nalazi u strmom zaokretu prema tlu, piše Autoportal.

Ako pilot ne prepozna situaciju na vrijeme ili nema dovoljno visine za oporavak, posljedice su gotovo uvijek katastrofalne. Upravo zato jedan od ključnih zadataka istrage bit će utvrditi kako je zrakoplov uopće dospio u takav režim leta.

Što najčešće prethodi spiralnom poniranju malog zrakoplova?

U generalnoj avijaciji spiralno poniranje rijetko nastaje bez prethodnog događaja. Najčešće mu prethodi određeni poremećaj u letu – tehnički problem, gubitak prostorne orijentacije, pogrešna procjena brzine, pokušaj korekcije putanje na maloj visini ili iznenadna reakcija na neočekivanu situaciju. Kod manjih zrakoplova posebno su kritične posljednje minute leta kada pilot raspolaže s najmanje vremena za reakciju i najmanjom sigurnosnom rezervom visine.

Ako se tijekom prilaza ili manevriranja u blizini aerodroma pojavi potreba za naglom promjenom smjera leta, a brzina pritom padne ispod optimalne vrijednosti, može doći do narušavanja stabilnosti leta. U pokušaju ispravljanja situacije zrakoplov ponekad ulazi u sve strmiji zaokret koji se može razviti u nekontrolirano spiralno poniranje. Na visinama od svega nekoliko stotina metara prostora za oporavak često jednostavno nema dovoljno.

Početak sezone letenja nosi dodatne rizike

Nesreća se dogodila u razdoblju kada brojni sportski i privatni zrakoplovi nakon zimskih mjeseci ponovno ulaze u intenzivniju uporabu. Upravo početak letačke sezone sigurnosne organizacije godinama smatraju jednim od osjetljivijih dijelova godine. Tijekom zime mnogi privatni piloti ostvaruju znatno manji broj sati naleta nego tijekom proljeća i ljeta, što može dovesti do gubitka dijela operativne rutine.

Takav pad uvježbanosti ne znači da pilot zaboravlja letjeti, ali može utjecati na brzinu donošenja odluka, procjenu udaljenosti, održavanje optimalne brzine tijekom zaokreta te prepoznavanje situacija koje se razvijaju prema kritičnim granicama leta. Upravo su faze prilaza, zaokreta i slijetanja one u kojima se posljedice smanjene rutine najčešće manifestiraju.

Zrakoplovstvo poznaje brojne primjere u kojima se naizgled mala pogreška tijekom manevriranja pri maloj visini vrlo brzo pretvorila u situaciju iz koje više nije bilo mogućnosti oporavka. Utjecaj dugotrajnog mirovanja zrakoplova Osim pilota, posljedice zimskog razdoblja može osjetiti i sama letjelica. Kod manjih zrakoplova koji mjesecima lete smanjenim intenzitetom ili su dulje vrijeme parkirani mogu se pojaviti problemi povezani s korozijom, kondenzacijom vlage, starenjem gumenih komponenti, sustavom goriva ili pojedinim dijelovima pogonske skupine.

To ne znači da je tehnički kvar imao bilo kakvu ulogu u nesreći kod Medulina, no upravo su takvi elementi standardni dio svake ozbiljne istrage zrakoplovne nesreće. Istražitelji će stoga detaljno analizirati servisnu dokumentaciju, povijest održavanja, posljednje tehničke preglede i stanje svih ključnih sustava pronađenih na ostacima zrakoplova.

Nesreće gotovo nikada nisu posljedica samo jednog uzroka

Moderne zrakoplovne istrage već desetljećima pokazuju da ozbiljne nesreće najčešće nastaju kao posljedica niza međusobno povezanih okolnosti. Manji tehnički problem možda ne bi bio presudan da se ne pojavi tijekom zahtjevnog manevra. Jednako tako, pogrešna procjena pilota možda ne bi imala ozbiljne posljedice da postoji dovoljno visine za oporavak. Kada se nekoliko nepovoljnih čimbenika pojavi istodobno, sigurnosna margina naglo se smanjuje.

U takvim okolnostima pilot ima vrlo malo vremena za analizu i reakciju, a situacija se može razvijati brže nego što je moguće provesti korektivne postupke. Ako je zrakoplov doista završio u spiralnom poniranju, upravo će istraga morati utvrditi je li tome prethodio tehnički problem, pogrešna procjena, meteorološki utjecaj, prostorna dezorijentacija ili kombinacija više različitih čimbenika. Odgovore će dati analiza posljednjih sekundi leta

U ovom trenutku prerano je donositi zaključke o uzroku tragedije kod Medulina. Ključni odgovori nalazit će se u analizi ostataka zrakoplova, tehničke dokumentacije, meteoroloških podataka, eventualnih elektroničkih zapisa leta te svih drugih tragova koje istražitelji uspiju prikupiti. No činjenica da očevici opisuju spiralno poniranje neposredno prije udara već sada upućuje na mogućnost da je u završnoj fazi leta došlo do gubitka kontrole nad letjelicom.

Što je takvom razvoju događaja prethodilo i zašto pilot nije uspio prekinuti poniranje, pitanja su na koja će odgovor dati tek službeni rezultati istrage. Do tada ostaje samo činjenica da je riječ o jednoj od najtežih zrakoplovnih nesreća u Hrvatskoj posljednjih godina, koja ponovno podsjeća koliko su u generalnoj avijaciji važni kontinuirana letačka praksa, temeljito održavanje zrakoplova i pravodobno prepoznavanje situacija koje mogu dovesti do gubitka kontrole nad letom, piše Autoportal.