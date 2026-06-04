Ovi simptomi mogu se pojaviti danima prije migrene, mnogi ih ne prepoznaju

Migrena često ne počinje glavoboljom. Kod mnogih osoba prvi znakovi napada javljaju se već dan ili dva ranije, u tzv. prodromalnoj fazi koja može poslužiti kao upozorenje da se migrena približava.

Tijekom tog razdoblja mogu se pojaviti promjene raspoloženja poput razdražljivosti, tjeskobe ili depresivnosti, ali i poteškoće s koncentracijom poznate kao "moždana magla". Česti su i umor, pretjerano zijevanje, bol u vratu, učestalo mokrenje te pojačana osjetljivost na svjetlo i zvuk.

Neki ljudi primjećuju i probavne smetnje, smanjen apetit, mučninu ili iznenadnu želju za određenom hranom.

Prodrom nije isto što i aura

Iako obje faze mogu prethoditi migreni, riječ je o različitim pojavama. Aura se najčešće javlja neposredno prije glavobolje, a karakteriziraju je vizualni poremećaji poput bljeskova svjetla, cik-cak linija ili slijepih točaka u vidnom polju.

Mogu se javiti i zujanje u ušima, poteškoće s govorom ili, u rjeđim slučajevima, slabost jedne strane lica ili tijela. Auru doživljava oko 30 posto osoba koje pate od kroničnih migrena.

Kako reagirati na prve znakove

Stručnjaci ističu da je važno reagirati čim se pojave prvi simptomi prodroma. Osobama s kroničnim migrenama liječnici mogu propisati lijekove poput triptana ili ergotamina, koji su najučinkovitiji kada se uzmu na samom početku napadaja.

Pomoći mogu i odmor u tamnoj i tihoj prostoriji, hladni oblozi te izbjegavanje jakog svjetla, glasnih zvukova i drugih poznatih okidača.

Kako smanjiti rizik od migrene

Prevenciji migrene mogu pridonijeti redoviti obroci, dovoljno sna, umjerena tjelesna aktivnost i izbjegavanje alkohola i pušenja. Korisno je i voditi dnevnik migrena kako bi se lakše prepoznali osobni okidači.

Ako se pojavi iznenadna i izrazito jaka glavobolja, potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.