Marjane Satrapi je umrla. Od tuge

Francusko-iranska autorica, ilustratorica i redateljica Marjane Satrapi, najpoznatija po autobiografskoj seriji grafičkih romana Persepolis, preminula je u 56. godini života, priopćio je ured francuskog predsjednika Emmanuela Macrona.

Satrapi je svjetsku slavu stekla početkom 2000-ih objavom Persepolisa, autobiografske priče o odrastanju u Teheranu tijekom Islamske revolucije 1979. godine i životu pod strogim pravilima novog režima. Djelo je prevedeno na brojne jezike i prodano u milijunima primjeraka, a kasnije je pretočeno u hvaljeni animirani film nominiran za Oscara. Satrapi je tom nominacijom postala prva žena nominirana u kategoriji najboljeg animiranog filma.

Iz Macronova ureda poručili su da njezina smrt predstavlja gubitak jedne od najvažnijih figura francuske kulture.

"Njezina smrt označava gubitak vodeće osobe u francuskoj kulturi i umjetnice duboko posvećene slobodi", navodi se u priopćenju. Macron je Satrapi opisao kao "veliku umjetnicu koja je svoje iransko djetinjstvo pretvorila u univerzalnu priču".

Obitelj je za AFP izjavila da je autorica "umrla od tuge" nešto više od godinu dana nakon smrti supruga Mattiasa Ripe, švedskog producenta, scenarista i glumca.

Bila je jedna od najistaknutijih kritičarki iranske teokratske vlasti te je kroz svoje knjige, filmove i javne nastupe upozoravala na represiju, ograničavanje sloboda i položaj žena u Iranu. Nakon preseljenja u Francusku 1994. godine nastavila je graditi međunarodnu karijeru, a francusko državljanstvo dobila je 2006. godine.

Osim Persepolisa, autorica je ostavila trag i djelima poput Vezova (Embroideries), Pile sa šljivama (Chicken with Plums) te knjigom Žena. Život. Sloboda, posvećenoj prosvjedima koji su izbili nakon smrti Mahse Amini.