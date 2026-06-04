Dva puta odbijeno, treći put prolazi? Rogošić opet čeka odluku splitskih vijećnika

Na sjednici splitskog Gradskog vijeća koja će se održati idućeg tjedna ponovno će se naći prijedlog prodaje 166 četvornih metara gradskog zemljišta na Mejama Filipu Rogošiću, direktoru tvrtke Luka Split, i njegovim suinvestitorima. Gradski vijećnici isti su prijedlog već dva puta odbili, a sada će se, čini se, pokušati dogoditi – treća sreća.

Na sjednici splitskog Gradskog vijeća idućeg tjedna ponovno se otvara pitanje prodaje gradskog zemljišta na predjelu Meje. Riječ je o česticama ukupne površine 166 četvornih metara, a prema dostupnoj dokumentaciji prodaja se predlaže radi formiranja građevne čestice za planiranu stambenu zgradu.

Kupac, odnosno jedan od investitora, je Filip Rogošić, inače direktor tvrtke Luka Split. U dokumentaciji se kao investitori navode i Sanja Petrović te Igor Vidošević, za čiji je projekt ranije izdana građevinska dozvola, a potom i rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole. Prijedlog zaključka Gradskom vijeću uputio je gradonačelnik Tomislav Šuta. U dokumentu se navodi da se prodaja odnosi na čestice zem. 8279/6, 8279/14, 8279/18 i 8279/19, odnosno katastarske čestice 8946/2, 8946/5, 8946/6 i 8946/7, sve k.o. Split, na predjelu Meje. Za izvjestitelja na sjednici određen je ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za izgradnju Nikša Maletić.

Prema procjembenom elaboratu izrađenom u svibnju 2025. godine, predmetno zemljište nalazi se u zoni stambene namjene S, ima neposredan pristup javnoj prometnoj površini, a u naravi predstavlja građevinsko zemljište na predjelu Meje, oko kilometar zračne linije od centra grada.

Ukupna površina zemljišta koje bi se prodalo iznosi 166 četvornih metara. Procijenjena tržišna vrijednost utvrđena je na 160.000 eura, odnosno približno 965 eura po četvornom metru prije zaokruživanja. Procjenu je izradio Supervision d.o.o., odnosno sudski vještak Žarko Čuvalo, primjenom poredbene metode, na temelju usporedivih kupoprodaja zemljišta u Splitu.

Hoće li biti prihvaćeno?

Procjeniteljsko povjerenstvo Grada Splita u studenome 2025. dalo je mišljenje da je elaborat izrađen sukladno Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina i Pravilniku o metodama procjene vrijednosti nekretnina. Time je formalno potvrđena procjena na kojoj se temelji prijedlog prodaje.

Ova točka već je ranije izazivala rasprave na Gradskom vijeću. Naime, gradski vijećnici prijedlog prodaje ovog zemljišta već su dva puta odbili, no sada se isti predmet ponovno vraća pred njih. Hoće li treći pokušaj za Rogošića i suinvestitore biti uspješan, znat će se nakon glasovanja. Sada se prijedlog ponovno vraća pred gradske vijećnike, ovaj put u redovnoj proceduri. Odluka će ovisiti o većini u Gradskom vijeću, a bude li prihvaćena, Grad Split bi prodao dio zemljišta na Mejama potreban investitorima za formiranje građevne čestice i nastavak realizacije stambenog projekta.