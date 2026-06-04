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Podstrana dobila još dvije tematske staze: od mora do Peruna povezan gotovo cijeli prostor općine

Uređenjem novih staza dodatno je proširena postojeća mreža od četiri tematske staze, čime je na jedinstven način predstavljen gotovo cijeli prostor Općine Podstrana

Općina Podstrana, u suradnji s Turističkom zajednicom Općine Podstrana, završila je uređenje i opremanje dviju novih tematskih pješačko-planinarskih staza – Put pod Pole i Put preko Mure, čime je dodatno obogaćena mreža staza koja mještanima i posjetiteljima omogućuje upoznavanje prirodnih, kulturnih i povijesnih vrijednosti podstranskog kraja.

Put pod Pole započinje u Gornjoj Podstrani te vodi duž "pola" na južnim padinama Peruna do hrastove šume iznad Strožanca, dok Put preko Mure povezuje Mutogras i Gornju Podstranu preko izvora Mure. Obje staze su nezahtjevne, propisno označene planinarskim oznakama te opremljene klupama, odmorištima, vidikovcima i dvojezičnim informativnim pločama.

Uređenjem novih staza dodatno je proširena postojeća mreža od četiri tematske staze, čime je na jedinstven način predstavljen gotovo cijeli prostor Općine Podstrana – od rijeke Žrnovnice do granice s Dugim Ratom, od obale i plaža pa sve do vrhova Peruna.

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Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi oko 20.000 eura s PDV-om, a projekt su financijski podržali Općina Podstrana i Splitsko-dalmatinska županija.

„Ove dvije nove staze predstavljaju još jedan korak u stvaranju Podstrane kao prepoznatljive destinacije aktivnog odmora, ali i mjesta ugodnog za život. Posebno me veseli što ovim projektom nastavljamo povezivati sve dijelove naše općine i omogućavati našim mještanima i gostima da na kvalitetan i siguran način upoznaju prirodne ljepote, kulturnu baštinu i vrijedne lokalitete koje Podstrana nudi. Nastavit ćemo ulagati u sadržaje koji čuvaju naš identitet, podižu kvalitetu života i stvaraju dodatnu vrijednost za buduće generacije“, izjavio je načelnik Mijo Dropuljić.

Posebnu zahvalnost Općina Podstrana upućuje Planinarskom društvu Perun Podstrana, Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (HGSS), Splitsko-dalmatinskoj županiji te Turističkoj zajednici Općine Podstrana na suradnji, podršci i doprinosu realizaciji ovog projekta.

Razvojem mreže tematskih staza Podstrana nastavlja jačati svoju poziciju destinacije aktivnog odmora, uz poseban naglasak na održivi turizam, očuvanje prirode i promociju bogate kulturno-povijesne baštine.

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