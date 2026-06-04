Podstrana dobila još dvije tematske staze: od mora do Peruna povezan gotovo cijeli prostor općine

Općina Podstrana, u suradnji s Turističkom zajednicom Općine Podstrana, završila je uređenje i opremanje dviju novih tematskih pješačko-planinarskih staza – Put pod Pole i Put preko Mure, čime je dodatno obogaćena mreža staza koja mještanima i posjetiteljima omogućuje upoznavanje prirodnih, kulturnih i povijesnih vrijednosti podstranskog kraja.

Put pod Pole započinje u Gornjoj Podstrani te vodi duž "pola" na južnim padinama Peruna do hrastove šume iznad Strožanca, dok Put preko Mure povezuje Mutogras i Gornju Podstranu preko izvora Mure. Obje staze su nezahtjevne, propisno označene planinarskim oznakama te opremljene klupama, odmorištima, vidikovcima i dvojezičnim informativnim pločama.

Uređenjem novih staza dodatno je proširena postojeća mreža od četiri tematske staze, čime je na jedinstven način predstavljen gotovo cijeli prostor Općine Podstrana – od rijeke Žrnovnice do granice s Dugim Ratom, od obale i plaža pa sve do vrhova Peruna.

Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi oko 20.000 eura s PDV-om, a projekt su financijski podržali Općina Podstrana i Splitsko-dalmatinska županija.

„Ove dvije nove staze predstavljaju još jedan korak u stvaranju Podstrane kao prepoznatljive destinacije aktivnog odmora, ali i mjesta ugodnog za život. Posebno me veseli što ovim projektom nastavljamo povezivati sve dijelove naše općine i omogućavati našim mještanima i gostima da na kvalitetan i siguran način upoznaju prirodne ljepote, kulturnu baštinu i vrijedne lokalitete koje Podstrana nudi. Nastavit ćemo ulagati u sadržaje koji čuvaju naš identitet, podižu kvalitetu života i stvaraju dodatnu vrijednost za buduće generacije“, izjavio je načelnik Mijo Dropuljić.

Posebnu zahvalnost Općina Podstrana upućuje Planinarskom društvu Perun Podstrana, Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (HGSS), Splitsko-dalmatinskoj županiji te Turističkoj zajednici Općine Podstrana na suradnji, podršci i doprinosu realizaciji ovog projekta.

Razvojem mreže tematskih staza Podstrana nastavlja jačati svoju poziciju destinacije aktivnog odmora, uz poseban naglasak na održivi turizam, očuvanje prirode i promociju bogate kulturno-povijesne baštine.