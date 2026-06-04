Marina Kovačević prozvala Šutu: "U Splitu više nema tko uklanjati lešine životinja s javnih površina"

Predsjednica stranke Split je naš! Marina Kovačević oštro je kritizirala gradonačelnika Tomislava Šutu i Grad Split, tvrdeći da grad od 1. lipnja nema ugovorenu higijeničarsku službu za uklanjanje lešina životinja s javnih površina.

U objavi na društvenim mrežama Kovačević navodi kako građani bezuspješno kontaktiraju komunalne redare i higijeničarske službe te upozorava na moguće posljedice za javno zdravlje.

"Dobrodošli u Šutin Split, grad u kojem lešine životinja s javnih površina od prvog lipnja više ne uklanja nitko", poručila je Kovačević.

Pozivajući se na Zakon o veterinarstvu, tvrdi kako uklanjanje lešina ne mogu obavljati ni komunalni redari ni gradske službe, već isključivo ovlaštena higijeničarska služba koja ima ugovor s Gradom.

"Po Zakonu o veterinarstvu ni komunalni redar ni Čistoća ni građani ne smiju uklanjati lešine s javne površine, već to smije činiti isključivo ovlaštena higijeničarska služba koja ima sklopljen ugovor s Gradom Splitom, a Grad Split to više nema", navela je.

Kovačević je ustvrdila i da je istekao ugovor s dosadašnjim koncesionarom te da se mjesecima ne provode sterilizacije mačaka.

"Istekao je ugovor s koncesionarom tek 'nedavno', oko Nove godine, i otada niti jedna jedina mačka nije sterilizirana", napisala je, upozoravajući na povećanje broja napuštenih životinja i mačića na gradskim ulicama.

Posebno je kritizirala gradsku upravu zbog, kako tvrdi, nepostupanja unatoč upozorenjima.

"Prema našim izvorima u Banovini, Ured gradonačelnika upoznat je sa svime i ne misli poduzeti išta po tom pitanju", poručila je.

Kovačević je također ustvrdila da splitsko Komunalno redarstvo nema nijedan čitač mikročipova za životinje, za razliku od pojedinih okolnih jedinica lokalne samouprave.

"Građani će snositi posljedice Šutinog ignoriranja zakona i kao i uvijek, građani će platiti buletu. Toliko o riči i onome koji ju je dao", zaključila je predsjednica stranke Split je naš!.

Iz Grada Splita zasad nije stigao odgovor na iznesene prozivke.