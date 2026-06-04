Objavljena znanstvena monografija: Religioznost mladih i katehetska priprema za sakrament potvrde

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu u suradnji s Katoličkom izdavačkom kućom i časopisom Crkva u svijetu objavio je znanstvenu monografiju pod nazivom Religioznost mladih i katehetska priprema za sakrament potvrde. Urednici monografije su prof. dr. sc. Jadranka Garmaz, doc. dr. sc. Ivica Jurić i izv. prof. dr. sc. Edvard Punda, javlja SMN.

U suvremenom društvu, gdje se tehnološke promjene događaju sve ubrzanijim tempom, odgoj mladih postaje sve kompleksniji zadatak. Roditelji, Crkva i odgojno-obrazovne institucije suočavaju se ne samo s klasičnim pitanjima poput emocionalnog razvoja i socijalizacije već i s utjecajem digitalne revolucije, umjetne inteligencije i globalnih krizā poput pandemijā ili klimatskih promjenā. Navedene promjene čine odgoj sve dinamičnijim procesom punim neizvjesnosti. Jedan od najvećih izazova za današnji odgoj mladih svakako jest nezaustavljivi ulazak tehnologije u svakodnevni život. Mladi danas odrastaju okruženi pametnim telefonima, društvenim mrežama, beskrajnim izvorom digitalnih sadržaja zbog kojeg roditelji kao i odgojno-obrazovne institucije moraju sve više ulagati znanja i energije oko podučavanja digitalne pismenosti i upozoravanja na ambivalentnost suvremene tehnologije.

Navedene promjene izazivaju nesigurnost i nesnalaženje ne samo kod starijih, što je opće mjesto, nego i anksioznost kod mladih što zahtijeva jačanje emocionalne otpornosti kao i razvoj kritičkog mišljenja, osobito vezano za enormne mogućnosti koje nudi sve razvijenije područje umjetne inteligencije. Kako na navedene odgojne izazove može odgovoriti obitelj i Crkva u svom redovitom poslanju i osobito putem priprave za sakrament krizme? Na to pitanje Monografija nastoji dati odgovor kroz svojih devet radova koji temu religioznosti mladih i katehetsku pripremu za sakrament potvrde interdisciplinarno obrađuju.

Monografija donosi sljedeće radove na hrvatskom i engleskom jeziku: Marijana Ćuk, Suvremeni odgojni izazovi adolescencije kroz kršćansku perspektivu; Nataša Rijavec Klobučar - Barbara Simonič - Urška Mikolič, The Maturation of Adolescents and the Importance of the Family for Personal and Spiritual Development; Marijana Mohorić, Religiozni odgoj i razvoj adolescenata. Aktualnosti, izazovi i neke perspektive razvoja katehetske prakse u svjetlu bioekološke teorije; Gina Šparada & Nenad Palac, Vjeroučitelji i njihova uključenost u župnu katehezu. Istraživanje među vjeroučiteljima Splitsko-makarske metropolije; Doris Žuro - Jadranka Garmaz - Sanja Stanić, Exploring Youth Religiosity: Research Among Catholic Confirmands in the Metropolitan Archdiocese of Split–Makarska; Ivica Jurić, Stavovi svećenika Splitsko-makarske nadbiskupije o kvaliteti priprave za krizmu; Edvard Punda, Kako čuti krizmanike? – početak i model prenošenja vjere krizmanicima; Florian Mayrhofer, Digital Storytelling u katehezi krizmanika. Mogućnosti, izazovi i perspektive; Domagoj Runje, Isus, poučavanje i djeca, javlja SMN.

Svi radovi, premda međusobno različiti u pristupu i perspektivi, predstavljaju relevantan doprinos proučavanju religioznosti mladih i katehetskoj pripremi za sakrament potvrde. Monografija je korisno sredstvo kako svećenicima, katehetama i vjeroučiteljima tako i svima zainteresiranima za kršćanski odgoj i rad s mladima.