Sukobi u Bruxellesu: Obrazovna reforma digla ljude na noge

Prosvjed protiv najavljenih reformi u dijelu belgijskog obrazovnog sustava prerastao je u četvrtak u sukobe prosvjednika i policije u središtu Bruxellesa, javlja Reuters. Policija je tijekom nereda upotrijebila suzavac kako bi potisnula prosvjednike u centru grada.

Demonstracije su organizirane zbog nezadovoljstva najavljenim promjenama u obrazovanju, a okupljeni su izrazili protivljenje mjerama za koje smatraju da bi mogle dodatno opteretiti obrazovni sustav i zaposlene u školstvu. Prosvjedi prosvjetnih djelatnika i sindikata u Bruxellesu traju već tjednima, a ranije su sudionici upozoravali na radne uvjete i proračunske rezove.

Napetosti su eskalirale kada je dio prosvjeda postao nasilan, nakon čega je intervenirala policija. Prema Reutersu, sukobi su izbili u gradskom središtu, gdje su se prosvjednici našli nasuprot policijskim snagama.

Belgija se posljednjih mjeseci suočava s nizom prosvjeda povezanih s reformama i rezovima u javnom sektoru, a obrazovanje je jedno od područja u kojem su najavljene mjere izazvale snažan otpor sindikata i zaposlenika.