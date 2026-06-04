Pijete gazirana pića? Evo što to čini vašem tijelu

Tijekom vrućih dana mnogi posegnu za gaziranim pićima, no oprez, to nije uvijek najbolji izbor. Dobro je znati što se nakon njihova konzumiranja događa u organizmu.

Gazirana pića među najpopularnijim su osvježavajućim napitcima na svijetu, no stručnjaci već godinama upozoravaju da njihovo redovito konzumiranje može negativno utjecati na zdravlje. Britanski kirurg dr. Jeremy London čak ih je nazvao "tekućom smrću", ističući da mnogi ljudi njihovom konzumacijom unose znatno više šećera i kalorija nego što misle, prenosi slovenski Metropolitan.

Ni dijetalne verzije nisu potpuno bezazlene. Istraživanja pokazuju da umjetna sladila mogu utjecati na metabolizam, apetit i kvalitetu sna. Viralna simulacija prikazala je što se događa u tijelu već nakon ispijanja samo jedne limenke gaziranog pića. Kada piće dospije u želudac, počinje se oslobađati ugljikov dioksid koji stvara karakteristične mjehuriće. Istodobno se šećer i kofein brzo apsorbiraju u tankom crijevu te ulaze u krvotok. Zbog velike količine šećera gušterača luči više inzulina, koji pomaže regulirati razinu glukoze u krvi.

Učinci mogu trajati satima

Nisu opterećeni samo mozak i srce. Bubrezi također moraju filtrirati višak šećera i kofeina, što može povećati izlučivanje mokraće i pridonijeti blagoj dehidraciji. Zbog toga mnogi ljudi nakon konzumacije gaziranih pića osjećaju još veću žeđ. Negativni učinci počinju već u ustima. Šećer i kiseline iz pića napadaju zubnu caklinu odmah nakon prvog gutljaja, što pri redovitoj konzumaciji može povećati rizik od karijesa i erozije zuba.

Na zdravstvenoj platformi Zoe upozoravaju i na utjecaj gaziranih pića na probavu. Mjehurići mogu uzrokovati nadutost i osjećaj punoće jer se plinovi zadržavaju u probavnom sustavu. Kofein pak može utjecati na kvalitetu sna, zbog čega stručnjaci preporučuju da ga se izbjegava najmanje šest do osam sati prije odlaska na spavanje.

Neka istraživanja pokazuju da i dijetalna gazirana pića mogu uzrokovati određene probleme. Ljudi koji ih redovito piju češće prijavljuju glavobolje, a stručnjaci kao mogući uzrok navode umjetna sladila poput aspartama i sukraloze. Istraživanje iz 2021. pokazalo je i da dijetalna pića mogu pojačati aktivnost sustava nagrađivanja u mozgu, zbog čega se kod nekih ljudi povećava želja za hranom.

Što odabrati umjesto gaziranih pića?

Stručnjaci kao zdravije alternative preporučuju običnu vodu, nezaslađeni čaj, kavu bez dodanog šećera, vodu s kriškama svježeg voća, kombuchu ili domaći ledeni čaj. Takvi napitci hidratiziraju organizam bez velikih količina šećera i drugih dodataka koji se često nalaze u gaziranim pićima.