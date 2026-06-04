Večeras će tisuće Hrvata uključiti HRT, jasno je i zašto

Hrvatska radiotelevizija u četvrtak, 4. lipnja, na Drugom programu s početkom u 20:15 emitirat će integralnu snimku koncerta Marka Perkovića Thompsona održanog na zagrebačkom Hipodromu.

Riječ je o nastupu koji je održan 5. srpnja 2025. godine, a organizatori ga opisuju kao najposjećeniji jednovečernji koncert s plaćenim ulaznicama u povijesti glazbe.

Televizijski gledatelji imat će priliku pogledati kompletnu snimku spektakla u trajanju od 180 minuta. Koncert je okupio stotine tisuća posjetitelja te izazvao golemo zanimanje javnosti, postavši jedan od najznačajnijih glazbenih događaja u Hrvatskoj posljednjih godina.

Emitiranjem integralne snimke HRT će gledateljima omogućiti da ponovno prožive atmosferu s Hipodroma ili da po prvi put vide koncert koji je obilježio domaću glazbenu scenu.

Koncert Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu ostao je upamćen po velikom broju posjetitelja, impresivnoj produkciji i trosatnom programu kojim je obilježena jedna od najvećih koncertnih večeri u hrvatskoj povijesti.