Evo što je Mate Uzinić objavio na Tijelovo

Riječki nadbiskup vjernicima je uputio čestitku povodom svetkovine Presvetog Tijela i Krvi Kristove

Riječki nadbiskup Mate Uzinić uputio je vjernicima čestitku povodom svetkovine Presvetog Tijela i Krvi Kristove – Tijelova, istaknuvši važnost euharistije kao izvora duhovne snage i zajedništva među ljudima.

Uzinić je tom prigodom podijelio misao nizozemskog svećenika i duhovnog pisca Henrija Nouwena, koja govori o osobnom susretu s Kristom kroz euharistiju i njegovoj prisutnosti u svakom čovjeku.

„Tek kad iz osobnog iskustva naučiš kako se Isus za tebe brine i koliko želi biti tvoja svakodnevna hrana, naučit ćeš vidjeti svako srce kao Isusovo boravište. Kad je tvoje srce dotaknuto Isusovom euharistijskom prisutnošću, dobivaš nove oči, sposobne prepoznati istu prisutnost u srcima drugih“, citirao je Uzinić Nouwena.

Poruka naglašava da euharistija nije samo liturgijski čin, nego i poticaj vjernicima da u svakodnevnom životu prepoznaju dostojanstvo i vrijednost svakog čovjeka.

„Srca međusobno razgovaraju. Isus, koji je u našem srcu, govori Isusu koji je u srcu naše braće i sestara. To je euharistijsko otajstvo kojega smo dionici“, stoji u citatu koji je Uzinić podijelio uz blagdansku čestitku.

Na kraju je svim vjernicima poželio blagoslovljenu svetkovinu Tijelova.