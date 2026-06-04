FOTO Rimčeve Nevere ponovno oduševile Hvar, stigli vlasnici iz cijelog svijeta

Grad Hvar i ove je godine ugostio sudionike Rimac Trailblazers Toura 2026, ekskluzivnog događaja koji okuplja vlasnike Rimac Nevere iz različitih dijelova svijeta.

Riječ je o drugom izdanju ovog jedinstvenog putovanja koje spaja vrhunsku automobilsku tehnologiju, inovacije i najatraktivnije hrvatske destinacije. Ovogodišnja ruta vodila je od Trogira preko Hvara do Dubrovnika, a sudionici su tijekom putovanja imali priliku upoznati prirodne ljepote i kulturnu baštinu hrvatske obale.

Posebnu pozornost privukla je Nevera R, najnovija izvedba Rimčeva hiperautomobila, koja je ove godine prvi put predstavljena na otvorenim cestama. Posjetitelji su tako mogli iz prve ruke vidjeti vozilo koje predstavlja sam vrh svjetske automobilske tehnologije.

Iz Grada Hvara istaknuli su zadovoljstvo što je upravo Hvar ponovno bio jedna od ključnih postaja Rimacova međunarodnog okupljanja te što su sudionici imali priliku doživjeti autentičnu atmosferu grada, njegovu povijest i mediteranski način života.

Grad je zahvalio tvrtki Rimac Automobili i svim sudionicima na posjetu, uz želju da i ubuduće nastave promovirati hrvatsku inovativnost i ljepote domaćih destinacija diljem svijeta.