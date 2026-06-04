Muškarca pretukli i ugurali u gepek ispred Arene Zagreb, policija uhitila četvoricu osumnjičenih

Prava drama odvijala se danas ispred trgovačkog centra Arena Zagreb, gdje su četvorica muškaraca napala jednog muškarca, fizički ga pretukla te ga potom nasilno ugurala u prtljažnik automobila.

Incident se dogodio usred dana pred brojnim prolaznicima, a dio događaja zabilježen je i na snimci koja je dostavljena policiji.

Prema riječima svjedoka, napadači su nakon napada žrtvu ugurali u gepek vozila i udaljili se s mjesta događaja.

"Tukli su ga pa ugurali u gepek, a onda su se odvezli u smjeru Lidla. Policija je odmah izašla na teren. Mislim da je prolaznik koji je sve vidio zapisao tablice auta u kojem su odjurili", ispričala je jedna svjedokinja.

Iz Policijske uprave zagrebačke potvrdili su da su zaprimili snimku događaja te da su brzo poduzeli mjere kako bi pronašli osumnjičene.

Četvorica muškaraca ubrzo su pronađena i uhićena te se nalaze pod policijskim nadzorom.

Muškarac koji je bio žrtva napada prevezen je u KBC Rebro, gdje mu je pružena liječnička pomoć.

Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja, uključujući motiv napada i odnos između sudionika.