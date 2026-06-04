Boris Rogoznica objavio veliku vijest i iznenadio mnoge

Glazbenik Boris Rogoznica na društvenim mrežama je objavio veliku vijest koja je mnoge iznenadila i oduševila. Naime, uskoro izbacuje novu pjesmu.

'12. lipnja. Datum izlaska moje nove autorske pjesme 'ZBOG JEDNE DIVNE'. Odbrojavanje može započeti...', napisao je.

Boris je sredinom ožujka predstavio svoju novu glazbenu partnericu Leu.

'Dragi moji svi, s velikim veseljem predstavljam vam Leu, moju novu pjevačicu i glazbenu partnericu. Od sada nastupamo kao glazbeni duo koji vam donosi puno radosti, emocija, dobrih pjesama i posebne atmosfere. Ako tražite glazbu za: vjenčanja, evente, restorane i barove, privatne proslave... Tu smo za vas', otkrio je tad.

Nedavno je odlučio snimati personalizirane video čestitke za rođendane i druge posebne prigode.

'Dragi moji svi, imam jednu lijepu i meni posebno dragu vijest! Odlučio sam podići na viši nivo ono što najviše volim i najbolje radim - uveseljavati ljude pjesmom, emocijom i dobrom energijom. Od sada vam nudim personalizirane video čestitke koje možete pokloniti dragoj osobi za rođendan ili neku posebnu priliku', napisao je među ostalim, piše Story.