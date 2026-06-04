Župa iz Kaštel Sućurca objavila pravila odijevanja za crkvu: "Poštujmo svetost mjesta"

Dolaskom toplijeg vremena oblači se laganija i otvorenija odjeća i obuća, a Župa sv. Jurja mučenika iz Kaštel Sućurca na društvenim mrežama objavila je plakat o primjerenoj odjeći i obući za sakralni prostor. Na taj način, kako kažu, poštuje se svetost sakralnog prostora i jedni drugih. Plakat pod nazivom "Odjeća i obuća za crkvu" jasno prikazuje što je primjerena, a što neprimjerena odjeća i obuća.

Na plakatu je naglašeno kako odjeća mora biti čista i uredna. Ramena i koljena trebaju biti pokrivena, a naglašava se kako se treba izbjegavati odjeća koja je uska, prozirna i prekratka. Tu je i naputak kakvu obuću nositi, pa na strani "dozvoljenog" stoji čista, uredna i zatvorena obuća. Kako plakat prikazuje, u crkvi nisu dozvoljene japanke, natikače, sandale i patike. Neprikladna odjeća za crkvu, naglašavaju iz župe, bila bi prekratka odjeća (suknje, hlačice, haljine) te majice bez rukava, golih leđa i trbuha. Pod neprikladnom odjećom za odlazak u crkvu smatra se i sportska odjeća i poderane hlače, a nije poželjna ni odjeća s neprimjerenim natpisima i slikama.

Crkva je mjesto molitve i susreta s Bogom, stoji na njihovom plakatu, stoga poštujmo svetost mjesta i jedni drugih, zaključuju.