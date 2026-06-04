Split konačno rješava opasni problem: Građanima stiže novac za uklanjanje azbesta

Split se napokon pridružio gradovima koji sufinanciraju uklanjanje azbesta. Objavio je to gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta, istaknuvši kako je riječ o prvom javnom pozivu ove vrste koji je raspisala gradska uprava u Splitu.

Grad Split raspisao je javni poziv za dodjelu nepovratnih sredstava namijenjenih uklanjanju i zbrinjavanju azbestnih krovnih pokrova, kao i odvozu azbestnih materijala s područja grada.

Šuta: "Štitimo zdravlje ljudi i okoliš"

Gradonačelnik Tomislav Šuta poručio je kako je ponosan što je Split napokon među gradovima koji financijski pomažu građanima u uklanjanju ovog opasnog materijala.

"Na ovaj način štitimo zdravlje ljudi i okoliš te financijski pomažemo našim sugrađanima u uklanjanju opasnog materijala koji se još uvijek nalazi na objektima u Splitu", objavio je Šuta.

Građani se pozivaju da iskoriste priliku

Iz Grada pozivaju građane da se prijave na javni poziv i iskoriste mogućnost sufinanciranja uklanjanja azbesta.

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