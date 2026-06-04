Četvero mrtvih u padu malog aviona: "Napravio je spiralu i zabio se u zemlju"

O nesreći je govorio iskusni pilot Nijaz Delić, koji koristi sportski aerodrom u Medulinu.

Kaže da zasad ne zna što je točno prethodilo padu, ali da su osobe u zrakoplovu došle iz Austrije te da je letjelica trebala sletjeti na medulinski sportski aerodrom.

"Ne znam kako je došlo do nesreće. Iz meni nepoznatih razloga pilot, koji je inače iskusan i koji je trebao sletjeti na sportski aerodrom u Medulinu, iznad odlagališta otpada Kaštijun napravio je spiralu i zabio se u zemlju. To je jedina informacija koju imamo", rekao je Delić za Jutarnji list.

Navodno, iako to još nije potvrđeno, radi se o stranim državljanima koji su letjeli prema Puli.