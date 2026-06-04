Gradonačelnik Tomislav Šuta čestitao Tijelovo: "Neka nas blagdan podsjeti na mir, zajedništvo i solidarnost"

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta uputio je čestitku svim vjernicima povodom svetkovine Presvetog Tijela i Krvi Kristove – Tijelova.

U svojoj poruci istaknuo je važnost zastajanja u užurbanosti svakodnevice te prisjećanja na temeljne vrijednosti vjere, nade i ljubavi.

– Drage Splićanke i Splićani, u povodu svetkovine Presvetog Tijela i Krvi Kristove – Tijelova, svim vjernicima upućujem iskrene čestitke. U užurbanosti svakodnevice dobro je zastati i prisjetiti se dara vjere, nade i ljubavi među nama. Neka nas ovaj blagdan podsjeti na svakodnevnu zahvalnost i molitvu za mir, zajedništvo i solidarnost za sve ljude. Provedite ga radosni i okruženi svojim najmilijima – poručio je gradonačelnik Šuta.

Tijelovo je jedan od najvažnijih katoličkih blagdana kojim se slavi otajstvo euharistije, a tradicionalno se obilježava misnim slavljima i procesijama diljem Hrvatske.