Španjolci otkrili: Za trenera Hajduka zanimaju se klubovi iz prve lige

Trener Hajduka Gonzalo Garcia privukao je pozornost klubova iz španjolske prve lige, objavio je novinar Marce Matteo Moretto.

Prema njegovim informacijama, nekoliko klubova iz La Lige prati rad 42-godišnjeg stručnjaka koji je prošlog ljeta preuzeo Hajduk. Garcia je sa splitskim klubom ugovorom vezan do ljeta 2028. godine, no njegove ovogodišnje izvedbe nisu prošle nezapaženo ni izvan Hrvatske.

Moretto navodi da se Garcia smatra jednim od španjolskih trenera s najvećim potencijalom te da upravo zbog toga izaziva interes klubova iz svoje domovine.

Španjolac urugvajskih korijena hrvatskoj se javnosti nametnuo tijekom dva mandata na klupi Istre 1961. U Puli je stekao reputaciju trenera koji njeguje atraktivan, kombinatoran nogomet s naglaskom na posjed lopte i kvalitetan izlazak iz presinga.

U Hajduku je ostvario najbolje rezultate dosadašnje karijere. Momčad je prošle sezone doveo do drugog mjesta u SuperSport HNL-u, a ostvario je i najveći prosjek osvojenih bodova po utakmici u svojoj trenerskoj karijeri.

Ipak, tijekom sezone nije bio pošteđen kritika. Dio navijača zamjerao mu je što je od samog početka umanjivao izglede Hajduka u borbi za naslov prvaka, tvrdeći da momčad nije dovoljno kvalitetna za osvajanje prvenstva. U javnosti su se povremeno pojavljivala i pitanja o njegovu odnosu s kapetanom Markom Livajom, kojem je minutaža tijekom sezone znala varirati.

Prije dolaska u Split Garcia je vodio portugalsku Aroucu, gdje je nakon samo deset utakmica dobio otkaz. Radio je i u nizozemskom Twenteu, najprije kao pomoćni, a potom i kao glavni trener, no nakon jedne sezone nije mu produžen ugovor.

Interes klubova iz La Lige pokazuje da se Garcijin rad pomno prati i izvan hrvatskih granica, a ostaje za vidjeti hoće li zanimanje iz Španjolske u budućnosti prerasti u konkretnu ponudu.