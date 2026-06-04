Prepoznajete li nogometaša na ovoj slici? (Nije Livaja)

Australski veznjak Anthony Kalik oprostio se od Hajduka fotografijom snimljenom na praznom Poljudu, a njegova objava izazvala je brojne reakcije navijača Bijelih.

Kalik je na društvenim mrežama objavio fotografiju na kojoj stoji okrenut leđima prema kameri i gleda prema travnjaku Poljuda. Uz fotografiju je zahvalio klubu, suigračima i navijačima na razdoblju provedenom u Splitu.

U komentarima su mu brojni navijači poželjeli sreću u nastavku karijere te mu zahvalili na profesionalnosti, zalaganju i odnosu prema dresu Hajduka.

"Uvijek si davao maksimum", "Sretno, Kalik", "Hvala na svemu što si dao za Hajduk", samo su neke od poruka koje su mu ostavili pratitelji.

Osim emotivnog oproštaja, pažnju dijela navijača privukao je i detalj na fotografiji. Budući da je Kalik pozirao bez majice, u prvi plan došla je velika tetovaža koja prekriva gotovo cijela njegova leđa.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Anthony Kalik (@anthony_kalik7)