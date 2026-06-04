Stomatolozi upozoravaju: Ova navika povezana sa stresom može trajno uništiti zube

Stres ne ostavlja posljedice samo na raspoloženje, san i opće zdravlje, već može ozbiljno ugroziti i zube. Stomatolozi upozoravaju na bruksizam, nesvjesno škripanje ili stiskanje zuba, koje se najčešće događa tijekom spavanja i može dovesti do trajnih oštećenja.

Oralna kirurginja dr. Bhavika Parekh ističe kako se sve veći broj pacijenata javlja zbog istrošenih zuba, napuknute cakline i bolova u čeljusti, a zajednički nazivnik često je upravo stres.

„Znakovi su nepogrešivi kada znate što tražite. Zubi postaju ravniji nego što bi trebali biti, caklina puca, a pacijenti se žale na ukočenu čeljust ili jutarnje glavobolje“, upozorava dr. Parekh.

Dodaje kako se posljedice bruksizma razvijaju polako i često ostaju neprimijećene mjesecima ili godinama. Mnogi problem otkriju tek kada dođe do pucanja zuba, izražene osjetljivosti ili kronične boli u čeljusti.

Problem pogađa i djecu

Iako se bruksizam često povezuje s odraslima, stručnjaci upozoravaju da je čest i među djecom te tinejdžerima. Razdoblja pojačanog stresa, poput ispita i objave rezultata, mogu dodatno povećati rizik od pojave ovog problema.

Roditelji bi trebali obratiti pozornost na jutarnje glavobolje, bolove u čeljusti ili zvuk škripanja zubima tijekom noći jer to mogu biti prvi znakovi da dijete nesvjesno stišće ili škripi zubima.

Kako prepoznati bruksizam?

Najčešći simptomi uključuju:

ukočenu ili bolnu čeljust nakon buđenja

jutarnje glavobolje

povećanu osjetljivost zuba

istrošene ili spljoštene zube

bolove u području lica i čeljusnih mišića

Ako primijetite neke od ovih simptoma, stručnjaci savjetuju da se što prije javite stomatologu.

Kako zaštititi zube?

Jedna od najčešćih metoda zaštite je izrada individualne udlage za zube koja se nosi tijekom spavanja. Ona ne uklanja uzrok problema, ali sprječava daljnje trošenje i oštećenje zuba.

Kod težih slučajeva pojedini stomatolozi primjenjuju i botoks u žvačne mišiće kako bi smanjili snagu stiskanja čeljusti.

Stručnjaci također preporučuju smanjenje korištenja mobitela i drugih ekrana prije spavanja te uvođenje opuštajućih večernjih rutina koje mogu pomoći u smanjenju stresa i poboljšanju kvalitete sna.

Bruksizam je problem koji se često razvija tiho i bez jasnih upozorenja, no pravodobno prepoznavanje simptoma može spriječiti ozbiljna i trajna oštećenja zuba.