Jeste li i vi među onima koji su večeras uključili HRT?

Tisuće gledatelja diljem Hrvatske večeras su, nema sumnje, uključile Drugi program Hrvatske radiotelevizije.

U tijeku je emitiranje integralne snimke velikog koncerta Marka Perkovića Thompsona, održanog na zagrebačkom Hipodromu 5. srpnja 2025. godine.

Riječ je o koncertu koji je mjesecima izazivao veliko zanimanje javnosti, a snimka se večeras prikazuje u trajanju od čak 180 minuta. Gledatelji tako imaju priliku ponovno proživjeti atmosferu s Hipodroma, dok oni koji nisu bili ondje mogu vidjeti kako je izgledao jedan od najkomentiranijih glazbenih događaja prošle godine.

Program je počeo u 20:15 sati na HRT-u 2, a već sada je jasno da će mnogi večerašnju večer provesti upravo uz ovaj televizijski prijenos.

Velika pozornica, brojna publika i prepoznatljive pjesme obilježavaju snimku koncerta koji je okupio ogroman broj posjetitelja i ostavio snažan dojam na domaćoj glazbenoj sceni.

S obzirom na interes koji je koncert izazvao, za očekivati je da će i večerašnje emitiranje privući velik broj gledatelja.

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